軍公教溢扣退休金少退2年 翁曉玲批政府不當得利：凍結1500萬預算
立法院2025年底三讀「停砍公教年金」後，公教退休團體也關心「溢扣」退休金作業核發進度。國民黨立委翁曉玲於臉書發文批評，銓敘部擅自曲解《公教人員退輔條例》第37、38條的條文內容，拒絕退還2024、2025年2年共計24個月溢扣的退休金差額。翁曉玲將凍結銓敘部約1000萬預算和考試院500萬預算，要求銓敘部正式公告補發2024年、2025年2年度退休金差額的相關作業期程後，這2機關始得動支這2筆費用。
翁曉玲表示，這幾天退休公教朋友們陸陸續續收到銓敘部、教育部及各縣市政府所寄送的新版退休金審定函。雖然核發更新版審定函作業時間拖了半年，但銓敘部終究在承諾時間內完成核發作業，安了退休公教人員的心，故對於先前的延宕過失就不追究。先前為督促銓敘部和考試院速發新版退休金審定函所提出的預算凍結案：凍結考試院業務費200萬和銓敘部事務費預算215萬9000元，要求俟銓敘部完成所承諾新審定的退休金審定函發放作業後，始得動支的預算案，應可順利解凍。
翁曉玲：不應將2024、2025年排除在外
翁曉玲指出，遺憾的是銓敘部為德不卒，擅自曲解《公教人員退輔條例》第37、38條的條文內容，竟只同意退還修法公布後，2025年12月28日以後至2026年7月溢扣的退休金差額，拒絕退還2024、2025年2年共計24個月溢扣的退休金差額。本次修法既然已明訂退休金所得替代率回到2023年的替代率，以2023年標準為準，那麼自2023年12月31日以後的各年度退休金所得替代率，包含2024年、2025年、2026年等退休金所得替代率，均應一體適用，而不應將2024、2025年排除在外。
翁曉玲提到，當初本法修法在立法院司委會進行討論時，考試院、銓敘部非常清楚立法委員們修法的用意和方向，但沒想到這法律公布後，銓敘部竟然可以耍賴不認帳，實在非常可惡。對於退休人員最實質的影響，就是少領回政府雇主多扣的24個月的退休金差額。以領月退休金4萬元為例，2024和2025就被政府多扣了約2萬1492元，以領月退休金5萬元為例，2年則被多扣約2萬6865元。這筆錢本是退休人員的退休金，政府竟扣著不退還，分明就是不當得利。
翁曉玲：民進黨政府擺明了不發錢、不還錢，看軍公教能拿它怎麼樣！
翁曉玲指出，民進黨政府沒什麼本事，就只會欺負軍公教，剋扣發給現役軍人加給每月3萬元至今已達6個月，累計18萬元；拒絕發給依法提高員警消退休金的差額；拒退還溢扣公教退休金差額；拒補貼軍人子女教育補助費。民進黨政府可以編1.25兆的軍購特別預算，2026年編列3兆的中央政府總預算，預算規模比馬政府時代多出1萬個億，但卻極其吝嗇照顧軍公教，甚至無恥地擺出一副耍流氓的姿態，剋扣軍公教人員的財產，擺明了就是不發錢、不還錢，看軍公教能拿它怎麼樣！
翁曉玲表示，在這件事上能為軍公教朋友做的有限，除了前述2案外，還分別凍結銓敘部約1000萬預算和考試院500萬預算，要求待銓敘部正式公告補發2024年、2025年2年度退休金差額的相關作業期程後，這2機關始得動支這2筆費用，希望銓敘部考試院能知錯能改，依法行政。這事歸根究底畢竟是與軍公教朋友自身權益有關。期待各軍公教協會、團體，以及退休軍公教有識之士，能勇於向這壞老闆政府提起法律救濟，爭取該有的權益，不要被民進黨政府看扁了。對付這無良雇主，唯有大家團結一致，據理力爭，才會讓民進黨政府收斂、害怕，讓它知道，欺負員工是不會有好下場的。
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