軍公教要發年終了！ 2/6入帳 平均2.5個月

〔記者鍾麗華／台北報導〕軍公教年終工作獎金2月6日入帳，而除有1.5個月年終獎金外，軍公教還有考績獎金，由於7成5的軍公教考績可列甲等，因此可領到1個月考績獎金，換句話說，多數的軍公教人員在農曆過年前可領到2.5個月的獎金。雖然立法院尚未通過今年總預算，並不影響入帳時間。

根據「2025年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，年終獎金2026年2月6日一次發給，但軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期。據了解，雖軍職部分可由國防部另訂日期，按照往例，軍人發放時間與公教差不多。

軍公教年終工作獎金發給基準，是依據當年實際在職月數比例，去年1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進到職人員，如去年12月1日仍在職者，則按實際在職月數比例計支。

不過，若年終考績及另予考績遭列丙等以下，以及年度中受記過以上的懲戒處分判決確定者，或平時考核經獎懲相互抵銷後累積達一大過者，都不會拿到年終工作獎金。

此外，各機關考試錄取分發訓練或學習人員、約聘人員、職務代理人、臨時人員、應徵服替代役或接受常備兵役軍事訓練結訓役男等，也依規定核發年終獎金。

至於考績獎金部分，由於全國各機關完成考績作業時間不同，因此考績獎金發放的時間也不一，原則上都是在農曆春節前入帳，據了解，各機關的考績獎金陸續都已入帳。依規定，甲等可以領到1個月考績獎金，加上年終獎金，則可領到2.5個月的獎金；至於乙等考績者，考績獎金雖只有0.5個月，加上年終獎金，也可領2個月的獎金。

