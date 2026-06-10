軍公教調薪受制行政院 在野黨提案訂條例「法制化」

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立法院司法及法制委員會10日審查「軍公教人員待遇調整條例草案」，行政院人事行政總處副人事長張秋元出席備詢。（姚志平攝）

立法院司法法制委員會10日針對《軍公教人員待遇調整條例》草案進行詢答，提案的國民黨立委翁曉玲表示，現行軍公教調薪制度長期僅依行政院訂定的《全國軍公教員工待遇支給要點》辦理，欠缺法律明文規範與授權依據，且過度受行政院主導，因此應推動調薪制度法制化。人事行政總處副人事長張秋元則表示，院版草案也已送行政院會，未來會再送立法院審議。

翁曉玲指出，目前軍公教待遇調整，由人事總處蒐集資料後提送「軍公教員工待遇審議委員會」審議，再由行政院決定是否調薪及調整幅度，但整套制度至今未有正式法律依據，也缺乏客觀標準，調薪時機與幅度往往取決於行政院政策考量，合法性與正當性備受質疑。

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她提出四大改革方向，包括明定當消費者物價指數（CPI）累計成長達3％時，應啟動待遇調整程序，即使未達標，也至少每4年檢討一次；另規定調薪幅度不得低於CPI累計成長率二分之一，以保障實質所得。草案也要求設置「軍公教人員待遇調整審議委員會」，納入中央、地方、軍公教代表及學者專家參與，並公開會議紀錄；行政院除非遇到重大財政困難，原則上不得推翻審議結果。

張秋元表示，現行《軍人待遇條例》、《公務人員俸給法》及《教師待遇條例》，均已明定軍公教俸給數額由行政院訂定。人事總處每年會綜合評估經濟成長率、CPI、民間薪資及政府財政狀況等指標，提送待遇審議委員會討論，並配合總預算程序送立法院審查。

張秋元說，行政院目前已同步推動「軍公教人員調待機制法制化」，人事總處已完成院版草案，內容涵蓋調整條件、程序、諮詢機制及團體代表納入等事項，現正等待行政院排入院會討論後，再送立法院審議。

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