軍公教調薪審議前下指導棋？她揪卓榮泰公開定調「這數字」：別選前才加薪

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​​軍公教年金改革（年改）上路多年，近來，除停砍年金法案三讀後，18萬公務員所得替代率「重審」作業完成，將補發溢扣退休金外，軍公教待遇的議題也備受關注。立法院司法及法制委員會今（10）日排審在野所提軍公教調薪法制化草案，國民黨立委翁曉玲質詢時質疑，日前行政院長卓榮泰在審議委員會召開前，就已定調「調薪幅度」，這是本末倒置，行政院人事行政總處則回應，這僅是對經濟情勢表達看法，並非所謂對審議委員會下指導棋。

軍公教調薪自動化勢在必行？人事總處啟動研擬草案

立法院司法委員會今併案審查民眾黨、國民黨立院黨團等16人分別所提，攸關軍公教調薪法制化的《軍公教人員待遇調整條例草案》，今天議程僅進行詢答。​人事總處說明，已研擬相關草案並報送行政院，規劃重點包含年度通案待遇調整的條件、考量因素、調整程序、諮詢會的組成、委員遴聘程序、準用本條例的人員及其待遇或薪酬事項等，刻正等行政院排入院會討論通過後，將依程序送立法院審議。

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立委許宇甄（左起）、翁曉玲、羅智強4日出席立法健全軍公教待遇調整制度記者會。(資料照，柯承惠攝）

軍公教調薪院長說了算？明年調幅3、4%起跳？ ​

行政院人事總處日前證實已啟動116年度軍公教待遇調整研議，面對媒體問及軍公教調薪幅度是否會高於3%、4%，行政院長卓榮泰日前受訪時曾鬆口，「會在這樣的基礎上來思考」。當時，翁曉玲就曾在臉書指出，台灣軍公教調薪形式，長期是由人事行政總處召開會議，再由行政院長拍板，然而調薪比例討論流程向來不公開透明，「只調2%、3%或4%，似乎全憑院長感覺決定。」

​翁曉玲今在司法委員會直指，卓榮泰在電視專訪時公開表示，因經濟狀況優於過去，軍公教調薪勢在必行，並以3％至4％為基礎思考，然而，目前軍公教待遇審議委員會尚未召開，行政院長卻已先行定調調幅，程序明顯倒置。委員會未召開前，為何能先宣布調幅？她進一步，現行來看，就算審議委員會認為應調升至5％或6％，但仍只有「建議權」，真正拍板者還是卓榮泰，這樣的制度根本是「行政院長說了算」。

翁曉玲表示，為此，她提出修法就是要將調薪機制法制化，避免軍公教調薪淪為政治操作工具，「選前才加薪。」對於軍公教待遇審查委員會時程，人事總處證實，目前確實尚未召開正式會議，將持續蒐集各界意見，預計於6、7月間開會；人事總處官員也說，院版草案會比更加周延，除調薪程序法制化外，也會納入啟動調薪的相關條件與指標。

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