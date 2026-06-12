軍公教調薪方案「這時出爐」！政院最新進度曝光 她提一具體數字：別跳票

​​軍公教年金改革（年改）上路多年，近來，除停砍年金法案三讀後，18萬公務員將補發溢扣退休金外，軍公教明年是否調薪、調薪幅度是否超越近年的3%或4%，亦引發廣泛討論。國民黨立委許宇甄11日在臉書以「8月調薪承諾勿跳票，​卓榮泰別再辜負基層公務員」為題表示，10日在她於立法院司法及法制委員會質詢時的「強力追問」下，行政院人事總處終於給出具體時間表，承諾公教調薪方案會在「8月底前」有定案。

軍公教加薪4%起跳？人事總處證實「朝調薪方向規劃」

人事總處先前證實已啟動116年度軍公教待遇調整研議，而面對軍公教調薪幅度是否會高於3%、4%的問題上，行政院長卓榮泰日前受訪時曾鬆口，「會在這樣的基礎上來思考」。立法院司法及法制委員會10日併案審查民眾黨立法院黨團及國民黨立委翁曉玲等多人分別提出的「軍公教人員待遇調整條例草案」。對於軍公教調薪幅度近年都為3%或4%，立委關注明年是否調薪等議題。人事行政總處副人事長張秋元表示，以目前數據來看，「我們是樂觀地建議」，會朝調薪的方向做規劃。

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行政院人事行政總處副人事長張秋元證實會朝調薪方向規劃。（資料照，顏麟宇攝）

軍公教調薪進程？人總預計8月定案

會中，許宇甄問及，人事長蘇俊榮時提到會向政院爭取今年度軍公教調薪機會，目前進展為何？張秋元回應，預計6、7月會把方案提出，他進一步說，6月8日已和教育部、公教團體代表開座談會溝通並蒐集意見，會與財經指標共同評估，送到審議委員會，通過後會把方案提給行政院，也會配合總預算的時程，預計8月以前做決定。而後，許宇甄在臉書指出，近年萬物齊漲，導致基層軍公教薪水嚴重縮水，在她的質詢下，人事總處10日終於給出具體時間表，承諾調薪方案會配合116年度總預算時程，在8月總預算提出前會有定案。

「這句承諾，基層已經等了太久！」許宇甄直指，事實上，人事總處早2025去年底就將「軍公教人員待遇調整條例草案」報送行政院，至今卻連院會都還沒排入；她強調，賴政府既宣揚2025年經濟成長率達到8.68%， 就必須立刻啟動實質調薪，而不是讓高達數十萬的軍公教家庭苦苦等待，「拒絕空頭支票！拒絕官僚拖延！」這樣的承諾不能只是口號，預算書上的數字才是真金白銀，只要行政院敢跳票，她絕對強力抨擊，堅定捍衛全國軍公教的合法權益與勞動尊嚴。

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