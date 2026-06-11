軍公教調薪5大指標曝光！民團對比基本工資審議批「黑箱」：快公開會議記錄

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​​軍公教年金改革（年改）上路多年，近來，除停砍年金法案三讀後，18萬公務員將補發溢扣退休金外，立法院司法委員會10日排審在野所提軍公教調薪法制化草案，國民黨立委吳宗憲強調，軍公教薪資調整應用法律維護穩定機制，而非掌權者高興才發的「恩給制」，當政府帶頭將薪資隨物價連動的機制入法，民間企業才會跟進。對此，長期關注公務人員權益的「台灣公務革新力量聯盟」（公革力）10日引述吳宗憲質詢內容指出，既然軍公教薪資審議會參考物價、民間薪資等幾大指標，那為何政府不能公「軍公教調薪會議紀錄」？

軍公教調薪院長說了算？明年調幅3、4%起跳？ ​

行政院人事總處先前證實已啟動116年度軍公教待遇調整研議，而在面對軍公教調薪幅度是否會高於3%、4%的問題上，行政院長卓榮泰日前受訪時曾鬆口，「會在這樣的基礎上來思考」。力主攸關軍公教調薪法制化的《軍公教人員待遇調整條例草案》的國民黨立委翁曉玲，先前質疑為何軍公教調幅好像是「全憑院長感覺決定」，她10日在委員會中質詢時則點出，卓榮泰在審議委員會召開前，就已定調「調薪幅度」，這是本末倒置。

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吳宗憲也在臉書指出，勞工有《最低工資法》來保障最低薪資、排除政治喊價，但「政府最大勞工」軍公教卻淪為掌權者高興才發的「恩給制」，如今文官體系面臨嚴重的崩潰紅線，近年薪資總共只調漲了14%，趕不上通膨，實質薪資倒退，且調薪與否全在黑箱決定，現行審議委員會沒有月領3、４萬的基層公務員或警消代表，甚至行政院不核定調薪也無需對外說明理由，毫無程序正義可言。

國民黨立委吳宗憲10日於司法法制委員會質詢。（資料照，顏麟宇攝）

公革力表示，吳宗憲質詢時點出了一個問題，「為什麼軍公教調薪會議不能公開？」對比基本工資會議所有紀錄、資料都要公開，當討論軍公教薪資待遇，決定數十萬公部門員工待遇、影響公共服務人力的會議，就要裹入「人事布」，要不要調整薪資？調整依據為何？駁回理由是什麼？各代表發言內容？完全沒有畫面。回顧上月，行政院人事總處副人事長張秋元曾說明，軍公教待遇調整一般會參考幾項因素：​

經濟成長率 國民所得 物價指數 民間薪資水準 政府財政負擔

​公革力對此指出，既然人總說調薪會議會完整評估上述因素，那為何不能公開，基本工資審議已公開透明，公教待遇審議也該比照辦理，公革力呼籲，若政府真將基層聲音納入考量，就應該公布，會議紀錄、發言紀要、評估指標、​調薪審酌理由，最關鍵的是「讓基層人員進入審議過程」，要成為先進國家的第一步，就是要讓公部門受僱者能充分參與待遇審議過程，「​至少讓大家看到：會議室裡的人，是怎麼看待我們的薪水。」

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