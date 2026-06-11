軍公教跟上勞工福利！通過4項修法函送立院 全面落實人口對策戰略

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[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

行政院院會今（11）日通過《軍人保險條例》部分條文修正草案，考試院也修正部分相關條文，讓軍公教人員的家庭支持福利與勞工接軌，全面落實「台灣人口對策新戰略」18項家庭支持措施。

軍公教人員的家庭支持福利與勞工接軌，全面落實「台灣人口對策新戰略」18項家庭支持措施。（圖／行政院）

為因應少子女化挑戰並打造友善育兒環境，行政院推動「台灣人口對策新戰略」。繼5月28日院會通過《性別平等工作法》及《就業保險法》修正草案後，行政院今日再進一步通過《軍人保險條例》部分條文修正草案，後續將函送立法院審議。

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另一方面，考試院今日也召開院會，通過《公務人員考試法》、《公教人員保險法》與《公務人員任用法》部分條文修正草案，配合行政院相關政策同步推動。

此次完成修正的4項法案，將使軍公教人員享有與勞工相同的家庭支持福利，包括可申請0至6歲子女育兒假，以及合計最長18個月的育嬰留職停薪津貼，減輕育兒家庭負擔。

行政院長卓榮泰表示，行政院將成立「人口對策新戰略執行小組」，由他擔任召集人，副院長鄭麗君擔任副召集人，秘書長張惇涵擔任執行秘書，並由政務委員陳時中及葉俊顯擔任副執行秘書。

卓榮泰指出，除了加速落實現行18項家庭支持措施外，執行小組也將同步推動「銀髮世代」、「全齡育才」及「全球攬才」三大戰略面向，透過更完整的人口政策規劃，因應台灣未來人口結構變遷帶來的挑戰。

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