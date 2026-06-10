軍公教退休金2年多扣X萬元？重審差額8月入帳全攻略 處分書、選擇書怎麼看？

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​軍公教年金改革（年改）上路將屆滿8年，近來除軍公教明年是否調薪、調薪法制化等議題引發關注，立法院去年底三讀「停砍公教年金」法案後，約18萬的公教所得替代率須重新計算，如今「溢扣」退休金審定作業進度傳來重大進展，「新版退撫金審定函」已陸續寄發，全國公務人員協會前理事長李來希8日就在臉書貼出銓敘部公文，呼籲退休公教審慎計算個人所得。對此，期關注退休警察權益的「布魯斯」今（10）日也在臉書針對「錢何時入帳」、「需不需要跑什麼手續」等流程進行說明，並提醒退休族群務必小心詐騙，若有疑問應向原服務機關諮詢。

停砍年金所得替代率標準？銓敘部2年溢扣不退款？

​軍公教年金改革自2017年推動、2018年7月1日正式上路至今，即將屆滿8年，核心措施包括18%優存分階段歸零、公教所得替代率從最高75%逐年降至60%（每年調降1.5%）。直至2025年底，立法院通過攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，原本自2024年起（2024年1月1日）逐年調降的退休所得替代率停止下降，統一回到2023年標準計算。然而，由於涉及退休金重新計算，銓敘部說明，全台約有18萬名退休公務人員的所得替代率須重新審定，評估作業時間約需半年。

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銓敘部指出，在審定作業完成前，退休金仍暫按原核定標準發放，待重審結束後，再依新規定補發差額，當時一度引發退休團體不滿；如今重新審定陸續發出，但國民黨立委翁曉玲直指，銓敘部竟擅自曲解公教人員退輔條例第37、38條的條文內容，拒絕退還2024、2025年2年共計24個月溢扣的退休金差額，若以領月退休金4萬元為例，光這兩年就被多扣了約14300元；5萬元則為17800元。對此，布魯斯也在貼文中引述翁曉玲所言，表示期待政府良心發現即早依法給退警消應有的待遇！

退休金重審定， 錢何時入帳？

「布魯斯」並在貼文中整理，關於停砍年金案，所得替代率重新計算後，「錢何時入帳」？規定如下：

每月退休金新標準，從115年8月1日起發放：從115年8月1日開始，每個月匯進您帳戶的退休金，就會依照「重新計算後、比較高」的新金額來發放了。

補發差額，最晚115年8月1日前入帳：從法案生效日（114年12月28日）到115年7月31日這段期間，因為重算而產生的「退休金差額」，各發放機關會最遲在115年8月1日之前，一併補發到您的帳戶裡。

退休公教該如何「申請」？處分書何時送達？

至於退休警察們（公教）該進行什麼手續？是否有通知？布魯斯指出，多數人什麼手續都不用辦，只需留意家郵件和銀行戶頭就好。

會收到「重審處分書」： 原發放機關會在 115年6月20日到6月30日 之間，用「雙掛號」寄一份重新審定的處分書和附表到您的通訊地址。請那幾天多注意信箱，收到後可以看一看內容。

金額沒變者，不會收到新處分書：如果重新計算後，您的每月退休金跟原來一樣，就不會再寄新的處分書給您，您的退休金會照原來的方式正常發放。

布魯斯補充，若是可以恢復領「月補償金」，或114年12月28日「之後」才剛退休者（與18%優存變動有關），這兩種身分者，處分書裡會附上「選擇書」，需要在1個月的期限內填好寄回原服務機關，否則視同維持退休時原來的選擇。他提醒，銓敘部和發放機關不會要求去操作ATM、補稅等，唯一的正式通知，就是上述以「雙掛號寄來的紙本公文」，假設到7月中旬 還沒收到處分書，或隊金額有不明之處，應直接向「原服務機關人事室」或「退休金發放機關」查詢，不要隨便聽信陌生來電。

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