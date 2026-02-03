軍公教退撫基金狂賺1654億！「重押台積電」10大持股曝光，停砍年金會破產？

受惠AI（人工智慧）需求強勁，台股2025上演驚奇的一年，12月31日封關日指數與台積電同創新高，平均每位投資人賺約150萬元，2026年初則延續強勁漲勢；另一方面，軍公教年金改革上路以來超過7年，雖2025年底停砍公教年金法案三讀過關，但因政府決議提起釋憲，至今仍是爭端不斷；銓敘部更示警恐導致退撫基金提早3、4年用罄。值得注意的是，公務人員退休撫卹基金管理局2日公布最新退撫基金操作績效，全年收益超過1650億元，創下新高。

攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，在行政院及考試院先後遞狀聲請釋憲及暫時處分後，如今持續陷入僵局，引發退休軍公教團體不滿；而後更爆出法條中未明定施行日期、退休金差額未補足等爭議。但緊盯此案的國民黨立委翁曉玲，則質疑銓敘部、教育部宣稱修法後重新核發審定函要花費半年的時間，根本是假議題。

3大退休基金表現亮眼，退撫基金收益連3年創高

值得注意的是，由於台股持續上漲，2025年勞動基金整體收益達1.11兆元，寫下新高紀錄，以參與收益分配的有效帳戶數1292萬戶估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元；若加計退撫、國保等3大退休基金，共進帳1.37兆元，同樣創下歷史新高。根據退撫基金管理局公布的最新績效數據，2025年截至12月底，退撫基金實際收益數1654.62億元，連續3年創新高，收益率達到15.96%。其中自行經營的固定收益為57.30億元，收益率1.60%；資本利得收益數642.77億元，收益率31.18%。

退撫基金持股占比？台積電占比最高

而根據退撫基金管理局公布的「退撫基金持有前10大國內個股及債券比例」來看，前10大持股占整體股票投資比例別以台積電占比最高，達47.23%，幾乎占整體個股投資的一半，其次依序為台達電4.02%、鴻海3.61%、聯發科2%、日月光投控1.82%、奇鋐1.67%、中信金1.54%、貿聯-KY 1.48%、金像電1.45%及台光電 1.38%。自營國內股票方面，前10大個股中仍以台積電占比最高，達 59.72%，其後依序為鴻海3.65%、台達電3.49%、聯發科2.58%、中華電2.02%、日月光1.93%、富邦金1.49%、台灣大1.37%、第一金1.31%及廣達1.25%。

