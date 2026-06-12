軍公教一津貼要變多了？民團試算資深公務員「只補這金額」：本俸應6000元起漲

​軍公教調薪、停砍公教年金補發「溢扣」退休金等議題引發廣泛討論外，為配合總統賴清德推動的「台灣人口對策新戰略」，考試院會12日通過《公教人員保險法》等與公務人員相關的3項修正草案，擴大育兒支持措施。但對此，主張軍公教調薪「本俸」應至少調升6000元的台灣公務革新力量聯盟（公革力）今（12）日在臉書針對修正草案提出質疑，「行政院長還好意思說終於達到軍公教勞平齊？」公革力也說，這也是他們要爭取定額調升本俸的原因之一。

公務人員保險法修法， 軍公教勞能一致？ ​

考試院會11日通過審議通過《公教人員保險法》部分條文、《公務人員任用法》部分條文、《公務人員考試法》第4條、第5條、第28條修正草案，盼打造更加友善家庭的工作環境。修正草案，擬將申請育嬰留職停薪津貼適用子女年齡上限從3足歲以下放寬為滿7歲止，增訂雙親都領滿6個月津貼時，可各再多請領3個月。另一方面，行政院也通過《軍人保險法》修正草案。對此，行政院卓榮泰表示，上述4項修正草案，能讓全國軍公教和勞工條件一致。

修法後 育嬰留停津貼多領多少？資深公務員和勞工基本工資齊平？ ​

然而，公革力透露，近日收到許多公務員對育嬰留停新制的無奈和憤怒，而雖《公教人員保險法》修法雖尚未公開全文，但《軍人保險法》就能看出政府的小家子氣，草案指出津貼金額「低於以法定最低工資為保險基數計算之金額者，應補足其差額。」政府沒打算大幅補貼軍公教，只是設了虛擬的最低工資樓地板；公革力試算，如薦任第六職等、委任第五職等年功俸一級公務員，本俸計算育嬰留停津貼是23,416元，修法過後，政府只多補184元，以和勞工用基本工資投保的23,600元平起平坐，「院長還好意思說達到軍公教勞平齊？」

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公革力強調，這是他們要爭取定額調升本俸的原因，因為公保給付、育嬰留停津貼、退休金等提撥，計算基數都是綁定本俸，而非全薪；但政府宣稱調薪，多是在專業或勤務加給，實領薪資雖變多，但本俸猶如在擠牙膏，因此只要不提高本俸，政府就能一直持續用補差額的方式，把基層和中階公務員的福利全部壓在基本工資的底線上，齊頭式地平庸化。公革力呼直言，只有定額調升新俸能讓基層公務員的調薪真正抵抗通膨，但若不改變薪給制度，根本難以挽救生育率。

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