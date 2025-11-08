軍公教1.5個月年終獎金 明年2月6日發放
[NOWnews今日新聞] 行政院人事總處近日宣布，軍公教人員年終工作獎金將於明（2026）年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，若考績為甲等1個月的考績獎金。
根據行政院人事總處公布的「民國114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，為激勵現職軍公教人員士氣，慰勉工作辛勞，特發給年終工作獎金，發給對象包含各級政府年度總預算所列員額與年度中經核准增加員額的現職軍公教人員，以及技警工友，還有年度中退休、退職、資遣、死亡人員。
今年軍公教年終工作獎金發給日期，定於明年2月6日一次發給。至於軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期，但按往例落差與公教人員不大。
軍公教年終工作獎金發給基準，是依據當年實際在職月數比例，1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者，發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進到職人員，如12月1日仍在職者，則按實際在職月數比例計支。
除年終工作獎金之外，軍公教另有考績獎金，依據公務人員考績法、陸海空軍軍官士官考績績等及獎金標準、公務人員考績法，年終考績甲等將有1個月獎金；乙等則為0.5個月獎金。如果總預算屆時未三讀，也不影響入帳日期。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
勇鷹高教機傳煞車失效滑進草地 空軍：人員平安、飛機輕損
硬要抄？中國CPB上海兄弟隊徽相似中信兄弟 陸委會說話了
輝達確定落腳北士科！蔣萬安堅持：不能透過分公司來與北市府對接
其他人也在看
總預算尚未付委審查 政院先公布明年軍公教年終獎金入帳日
行政院上（10）月已發函全國各機關，軍公教年終工作獎金明年2月6日發放，由於立法院針對明年度中央政府總預算遲遲未付委審查，官員受訪時表示，總預算如屆時未三讀，也不影響入帳日期。被問到明年2月14日才開始放新年假期，為何提早3個多月發函公告？他表示，相關規定並未有更動，所以簽核比較快。自由時報 ・ 13 小時前
虎航今高雄客艙組員初試 積極網羅生力軍
[NOWnews今日新聞]瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上（10）月底迎來第二十五梯客艙組員的報到後，今（8）日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選，積極網羅在地人才，期望更...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
人事總處：軍公教年終工作獎金明年2/6發放
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院人事總處公布「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」指出，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則青年日報 ・ 21 小時前
獨家！心仍在花蓮 季連成Call光復鄉長「講這些事」！
論壇中心／綜合報導，第26號颱風「鳳凰」在8日凌晨增強為中度颱風，中央氣象署分析路徑，可能會從台灣登陸，並且提醒要注意「是否和東北季風交互作用」，對花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐又是一大威脅。行政院政務委員季連成表示，自己「早在一星期前」就注意這個熱帶低氣壓問題，在成形後、7日上午就跟光復鄉長林清水通過電話，示警堰塞湖最嚴峻狀況恐「提升到1500萬噸水量」，要及早做撤離規劃。季連成政委接受《台灣向前行》節目專訪時指出，打給光復鄉長林清水，主要是提醒他一下，因為馬太鞍溪堰塞湖危機沒有解除，現在仍有150萬噸的水，假定下大雨的話，雨勢將山壁的岩盤、土石沖刷崩落下來時，可能會形成一個新的堰塞湖，估算最嚴峻的狀況「可能會把150萬噸的水提升到1500萬噸」，如果溢流的話，會產生「每秒約4500公尺的水量」，衝擊力道非常大，所以今天才特別提醒鄉長，要開始做撤離規劃了。季連成進一步指出，堰塞湖的情境是非常緊急的，從溢流開始到撤離「大概只有一個半小時的時間」，如果在事先沒有做萬全的準備，臨時要在一個半小時內撤離保全戶相當困難，所以現在就開始要準備，早上提醒鄉長後，他也召集了各村里長來做準備工作。季連成也強調，針對堰塞湖，已經做了很多疏濬，目前已經疏濬了174立方的土石，也挖了寬度70公尺、深度5公尺的水槽，希望溢流下來的水能經過水槽流出去，不要碰到堤防，但是以防萬一，在做保全戶區域的時候，還是希望危險地區的鄉長、村長要履行撤離的行動。原文出處：向前行(影)／獨家！季連成心仍在花蓮 親揭Call光復鄉長「講這些事」！ 更多民視新聞報導盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...週刊爆黃國昌質詢涉對價收賄？律師揪「國蔥老師回應玄機」民視影音 ・ 8 小時前
職場達人－專業分析＋科技 陳立委實戰常勝軍
在競爭激烈的投資市場中，能以實戰績效脫穎而出，往往是對分析師專業最直接的驗證。統一投顧分析師陳立委，便是《工商時報》舉辦的逐洞賽中的常勝軍，並以大幅領先的表現引起市場關注。他不僅善於運用統一投顧的研究資源進行基本面分析，更憑藉量化投資的建模與程式應用，讓研究成果兼具效率與精準度，展現出結合專業分析與科技工具的獨特優勢。工商時報 ・ 17 小時前
四叉貓臉書帳號又被消失 他嘆：爆料詐騙集團反被說詐騙
知名網紅「四叉貓」劉宇的臉書粉絲專頁今（7）日凌晨再度遭停權，他在個人帳號與Threads上發文透露，「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了。」消息一出立刻引發網友熱議，許多人質疑這是惡意檢舉所致。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
四叉貓粉絲專頁遭檢舉涉及詐騙 永久停權
[NOWnews今日新聞]時常關注政治議題的網紅「四叉貓」劉宇，今（7）日凌晨再度遭遇社群封鎖。他在臉書個人帳號及Threads表示，自己的粉絲專頁因遭人檢舉涉嫌詐騙而被「永久停權」。事實上，他今年7...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
五角大廈將加速軍售交付速度 採購系統轉型戰時模式
美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)7日表示，五角大廈正在改革軍方的武器採購方式，將把重點從生產先進且複雜的技術，轉向能快速生產與交付的產品。 赫格塞斯在華盛頓向軍方將領與國防承包商發表談話指出，目標很簡單─將整個採購系統轉型為戰時模式，以便更快速地加速部署能力並聚焦在結果上。 赫格塞斯在國家戰爭學院(National War College)發表了一個多小時的演說。比起他先前在維吉尼亞基地、一場突然召集了數百名軍事將領的大型演說，這次更深入地提到了軍事細節。 這位美國防長表示，他的改革旨在讓軍方擺脫側重於提供完美產品(即使昂貴且延宕)的傳統程序，轉而提供雖非完美但能快速交付的作法。 部份專家表示，這些改革可能意味著降低透明性，而且軍方最終採用的系統可能未能如預期運作。 赫格塞斯肯定的說，以往要花上數年的工作，現在將能在1年內完成。 五角大廈進行這項轉變之際，正值資金不足的烏克蘭在俄烏戰爭中，利用廉價且大規模生產的無人機，有效抵擋了技術優越、擁有先進飛彈與數以百計戰車的莫斯科。 美國企業研究所(AEI)高級研究員哈里森(Todd Harrison)表示，赫格塞斯的理念代表著中央廣播電台 ・ 11 小時前
二代健保新制「開源」遭議 林楚茵曝「難節流」原因：藍白忙為中配父母納保
衛福部研擬健保補充保費改革，擬針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費，利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，引起民怨沸騰，行政院昨天晚上緊急喊停。民進黨立委林楚茵今（11/7）天在臉書發文，表示二代健保補充保費改革引發民眾「相對剝奪感」，雖然雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是健保無法節流的原因之一。太報 ・ 1 天前
70歲長輩能回春？減重醫揭哈佛「逆時鐘研究」：大腦逆齡的4大關鍵
[Newtalk新聞] 減重醫師蕭捷健針對哈佛大學進行的「逆時鐘研究」（Counterclockwise Study）發表看法，他指出，這項研究讓一群70多歲的長者住進「時光屋」，重回20年前的生活環境，僅僅5天，這些長者的手部靈活度、身體姿勢，甚至視力和聽力都有顯著改善。證實了「心態對大腦及身體衰老的深遠影響」。 蕭捷健表示，這項研究由哈佛心理學教授艾倫（Ellen J. Langer）帶領，強調了「心態的力量」。受試者打從心底相信自己回到了50歲，大腦便發出正向信號，進而改善了他們的身體健康狀態。蕭捷健進一步指出，這證明了「大腦與衰老的關係並非單純的生理變化，心理和情緒的積極調整對抗衰老有著決定性影響」。 在談到日常生活中的簡單改變時，蕭捷健強調，研究中的長者改變了他們的生活環境和心態，回到了過去的時光，身體便自然回春。這不僅是心理的改變，也是真正影響身體衰老過程的有力手段。蕭捷健指出，這項發現提醒人們，負面情緒和語言的累積會加速大腦老化，尤其是經常使用「我老了」「我累了」等消極詞語的人，容易產生「老化」信號，進而讓身體感到更疲倦、更無力。 蕭捷健還分享了科學家提供的四個簡單但強效新頭殼 ・ 1 天前
主力客戶展店積極 喬山10月營收再創今年新高
全球商用健身器材業界龍頭喬山（1736）公布自結10月合併營收48.55億元，年增7.03％，創今年單月及同期新高；累計今年前十月營收達398.12億元，年增13.93％，凸顯接單動能穩定成長。喬山分析，10月營收成長，主要來自商用市場的貢獻。其中，又以最大市場-北美區營運表現，最為明顯，10月單月營收年增逾四成。中時財經即時 ・ 9 小時前
NCC人事案4被提名人全遭否決 行政院：表達高度遺憾
立法院今（7）日針對行政院提名的國家通訊傳播委員會（NCC）4名人選進行人事同意權投票，結果全數未獲通過。行政院隨即發表回應，對此表達高度遺憾。行政院發言人李慧芝表示，通傳會是法定獨立機關，行政院依據台視新聞網 ・ 1 天前
軍公教年終工作獎金 明年2/6發放
（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院人事總處公布年終工作獎金發給注意事項，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。中央社 ・ 11 小時前
財經時事／專訪！花3年挑戰電子支付龍頭 全支付總座：助攻全聯開拓新江山
電子支付市場已成兵家必爭之地，各大集團紛紛搶進。據最新數據顯示，本土連鎖超市霸主全聯旗下的全支付，獲大家長林敏雄全力支持，並由長子林弘斌親自監軍，短短3年就突破660萬用戶，緊追領先的一卡通、街口支付，擠進前3大。為何全支付能彎道超車，飆贏眾多先行者？日前全支付總經理游金榮接受本刊專訪，坦言「雖有富爸爸（全聯）相挺，但全支付不安於此，會走更多別人沒走過的路。」努力衝上電支龍頭外，更要早日達成賺錢目標。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
〈熱門股〉尖點營運市況佳持續擴產 滾大量走高周漲8.44%
尖點科技 (8021-TW) 6 月起營收持續創新高，到 10 月的營收 4.38 億元仍爲新高，尖點科技前三季財報稅後純益 2.4 億元，年增 52.4%；每股純益 1.69 元，股價收在 128.5 元，周漲 8.44%。鉅亨網 ・ 9 小時前
民間消費走疲 主計總處：普發一萬等2因素可激勵內需
（中央社記者潘姿羽台北2025年11月8日電）國內外主要預測機構紛紛上修台灣今年經濟成長率，認為有機會「坐5望6」，但對民間消費動能看法偏向保守。主計總處官員指出，隨著普發現金一萬上路，應可發揮刺激內需的效果，加上台股居高，都有助於拉抬第4季民間消費表現。AI商機大爆發，拉動台灣出口、投資雙引擎，主計總處日前定調今年經濟成長率可上修至5%以上，台經院本週公布最新經濟預測，更大幅上修全年經濟成長率至5.94%，並指出有機會挑戰6%。值得注意的是，台灣景氣看似火熱，溫度卻未擴及內需產業。台經院最新經濟預測估全年經濟成長5.94%，但民間消費實質成長率0.94%，不及1%。再看主計總處10月底公布的經濟成長概估統計，今年第3季民間消費實質成長0.92%，較預測數增加0.29個百分點，但還是低於1%的水準，且連續2季低於1%。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，今年民間消費成長比較緩，主因是美國關稅政策帶來不確定性，消費者期待降價，轉趨觀望，不急於馬上購車，導致今年前3季自用小客車新增掛牌數落入雙位數衰退。另外，細看國人消費結構，以第3季而言，國人在國外消費實質成長5.92%，但在國內消費僅實質中央社財經 ・ 9 小時前
鳳凰颱風北轉接近臺灣 水利署加強防汛整備
因應鳳凰颱風極可能穿越呂宋島後將北轉接近臺灣。10日下半天起至12...TCnews慈善新聞網 ・ 11 小時前
不受明年度總預算審查進度影響 軍公教年終獎金發放日確定！
[Newtalk新聞] 行政院人事行政總處於 10 月 2 日公告「114 年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，明確揭示公教人員將於 115 年 2 月 6 日一次發放年終獎金，軍職人員發放日期則由國防部另行訂定，發放作業不受明年度總預算審查進度影響，確保人員如期領取。凡於 114 年 1 月 31 日前在職且至 12 月 1 日仍在職者，可獲 1.5 個月獎金；其後到職者則按比例計支。此外，年終考績列丙等、受記過以上懲戒或累積達一大過者，不予發給獎金。 根據行政院人事行政總處公告，114 年軍公教人員年終工作獎金的發放標準與時程已正式確定。公教人員將於 115 年 2 月 6 日一次領取，軍職人員發放日則由國防部視實際需求另行安排。儘管 114 年度總預算尚未交付委員會審查，但不影響獎金的入帳日期，確保公務人員於明年農曆春節前順利領取。 軍職人員發放日則由國防部視實際需求另行安排（示意圖） 圖：翻攝自軍聞社 發放對象方面，114 年 1 月 31 日以前已在職且至 12 月 1 日仍在職者，將發給 1.5 個月的年終工作獎金。若於 2 月 1 日後各月份到職，並於 12 月 1新頭殼 ・ 9 小時前
高中營養午餐「泡麵蒸蛋」學生傻眼！校友曝內幕：學校很幽默
高雄前鎮高中營養午餐出現「泡麵蒸蛋」，10月時一度登上社群熱門，學生在夾菜時都相當傻眼。網友看到後紛紛表示，「這樣做真的很奇怪」、「看起來有點像吃過的」。不過近日又有網友分享前鎮高中營養午餐，這次蒸蛋跟泡麵終於分開了，校友看到後也忍不住表示「前鎮的午餐還是這麼幽默」。中時新聞網 ・ 1 天前
戴資穎宣布退役！陳其邁喊：高雄永遠的驕傲
[NOWnews今日新聞]台灣羽球天后戴資穎昨透過社群媒體表示，正式卸下選手身分，並預告戴資穎的羽球世代正式劃下句點。對此，高雄市長陳其邁今（8）日表示，「祝福小戴，我們高雄永遠的驕傲！祝福下一階段的...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前