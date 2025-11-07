軍力競爭 北京進一步挑戰美國
大陸航母「福建艦」已正式服役，這是北京尋求在海軍優勢上，趕超美國的重要一步。《紐約時報》引述專家指出，福建艦不太可能在大陸犯台的初期軍事行動中扮演要角，但陸方最終可能動用航母封鎖台灣。文章也指出，大陸航母發展仍難超越美國，但福建艦服役宣傳，對大陸國家主席習近平而言，或能緩解近期解放軍高層貪腐醜聞帶來的政治壓力。
多位專家表示，透過部署福建艦，大陸正試圖在西太平洋地區確立主導地位，利用航母和護航部隊來大秀軍事肌肉、嚇阻對手。華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）主任波林告訴美聯社，航母對控制美國第一島鏈作用不大，「但若你想在印太地區與美國競爭，航母至關重要。」
雖然陸航母在數量和精良程度上，仍落後於美國的11艘核動力航母，但福建艦是首艘在規模和作戰能力上，接近美國水準的大陸航母。
福建艦主要突破在於電磁彈射系統，實現艦載機彈射起飛與著艦減速。該技術與美國最新一代航母的首艦福特號採用的系統類似，但美國總統川普上月底抨擊電磁技術不可靠，揚言將下令美國航母回到蒸汽彈射。
有分析主張，無人機與精準飛彈可能讓航母變得過時，但台灣國防部下屬國防安全研究院研究員江炘杓告訴《紐時》，「雖然無人系統是一種趨勢，但我認為在未來十年內，它們不會對航母構成重大致命威脅。連美國都在建新航母，說明它們仍具持久價值。無論美、陸，這類威脅都是相對且共存的。」
另外，正值台海緊張局勢持續升溫之際，分析家預測，陸或將福建艦編入航母戰鬥群，配合戰艦和潛艦，以此嚇阻台灣或與北京存在領土爭端的國家。由於台灣距離大陸海岸線極近，且陸擁有眾多空軍基地，航母不太可能在對台軍事行動初期扮演要角，但大陸最終可能動用航母，封鎖台灣。
