軍功路瞬間全黑！台中9675戶大停電 滷味攤克難營業 自助餐客摸黑用餐

圖/TVBS

台中北屯在今晚(29號)9點左右大停電，至少四個里都有停電狀況，像是在軍功商圈整條街沒電，不少餐飲店只能靠手電筒繼續營業，但連鎖速食店的得來速大塞車，因為廚具設備要靠電，出不了餐只好暫停營業，而咖啡店還有客人摸黑用餐，台電表示總計超過9千戶停電，搶修後在晚上10點25分全數復電。

停電發生時，社區住戶發現家中燈具完全無法開啟，只能靠著手電筒作為唯一光源，照到哪裡才能看到哪裡，宛如身處鬼片場景。當居民走出屋外，才發現整條街都陷入黑暗，原來是發生大規模停電。在軍功商圈，各式店家面臨不同程度的困境，滷味攤位只能克難地繼續營業。而隔壁的雞排攤位因為剛好帶有照明燈，反而成為現場最明亮的店家。

廣告 廣告

自助餐店老闆拿出手電筒幫客人照明挑選菜餚，內用區的顧客則只能忍耐黑暗用餐。然而，有些店家因為設備需要電力運作，無法繼續營業。連鎖速食店的得來速因為店內油炸和計時設備依賴電力，被迫暫停營業，導致車輛大排長龍。

相較之下，部分咖啡店的顧客則選擇隨遇而安，在漆黑的環境中，顧客們雖然看不清彼此，卻意外地感受到別有一番情調的氛圍。而中醫診所的藥劑師則沒有時間享受這種氣氛，在診所一片漆黑的情況下，藥劑師不得不拿著手機開啟手電筒，小心翼翼地照著藥罐和電秤配藥，因為這項工作絕對不能出錯。

台電公司說明，此次停電事件發生在29號晚上8點53分，主因是線路跳脫造成，主要影響台中北屯區，總計9675戶停電。雖然進行緊急搶修，但4分鐘後仍有超過7700戶未恢復供電。搶修後在晚上10點25分全數復電。

更多 TVBS 報導

挨批「驚奇盛宴」！婚宴遇停電 新人摸黑化妝佈置.賓客狂流汗

「小英男孩」認收賄300萬元交保 三限+科技監控

電箱3度爆炸起火！「高雄小天母」2732戶一度停電

平安夜受困鐵軌2小時！逾200旅客「走鐵軌回彰化車站」驚魂

