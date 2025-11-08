軍博館預計明年完工！「二戰老兵軍武」進駐
國家軍事博物館建設進度已達7成，預計明年完工，目前正進行大型文物吊掛作業。這座位於桃園的博物館將展示多件來自二戰時期的軍事文物，包括美國造斯陶特M3A3式輕戰車、日本四一式75公厘山砲及瑞典M1929式75公厘高砲等珍貴兵器，這些文物都保留著歲月痕跡。同時，國軍現代武器也持續進化，海軍陸戰隊近日進行實彈射擊訓練，展示包括榴彈槍、榴彈砲等多項輕重兵器，並結合無人機技術監控目標。
這些帶有歲月痕跡的骨董戰車正被吊掛進入國家軍事博物館，準備在明年完工前先行進駐新家。其中包括二戰印緬戰區主力的美國造斯陶特M3A3式輕戰車，以及日本四一式75公厘山砲和瑞典M1929式75公厘高砲等二戰時期的老兵器。目前，國家軍事博物館的工程進度已經達到7成。
博物館的第一展廳名為「世界軍事變遷」，將透過AR技術講述兵器的軍事歷史發展；第二展廳則命名為「二次世界大戰」，主要介紹19至20世紀間的國際局勢變化與戰史。這座博物館是在馬政府任內核定建設的。馬英九曾表示，雖然國軍在貴陽街有一個歷史文物館，內容不錯但空間太小，無法容納眾多史實。
隨著時代變遷，國軍武器也不斷進化。海軍陸戰隊最近進行了下半年的實彈射擊訓練。部隊先朝海面目標射擊20機砲，接著放煙霧彈變換陣地，隨後40榴彈槍、105榴彈砲等10多項輕重兵器通通上場，並結合監偵型無人機監控海面目標。
國防部長顧立雄強調，各種監偵型及攻擊型無人機都陸續獲得裝備並建置專責部隊，並將納入明年下半年戰演訓驗證。他表示無人機已成為現代戰爭趨勢，能以科技取代人力，展現運用彈性。
