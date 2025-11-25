軍卡台20線失控暴衝！撞樹卡護欄「差一點就墜坡」 2士官受傷送醫

台南市山上區台20線今日上午發生軍卡自撞車禍。（翻攝畫面）

台南市山上區台20線今（25日）上午發生軍用卡車事故，一輛自官田營區出發、載運裝備準備前往台南聯保廠的軍卡，在行經19.2公里處下坡路段時突然失控往右偏移，撞上護欄與行道樹後才停下。強烈撞擊使車頭凹陷、擋風玻璃碎裂，車上2名士官受傷送醫，所幸均無生命危險。警方初步調查，28歲陳姓駕駛酒測值為0，疑似因恍神造成意外，詳細肇因仍待釐清。

軍卡為何失控暴衝？

警方指出，事故發生於上午9時05分，陳姓下士駕駛軍卡搭載32歲李姓士官，行經彎道與下坡複合路段時，疑似精神不濟而失控衝出車道。撞擊力道極大，護欄凹陷、樹幹留下明顯撞痕，現場一度讓目擊者直呼「再偏一點就掉下去！」兩名士官均受擦挫傷，但意識清楚，經送往新化分院治療後並無大礙。

警消表示，該路段為長下坡，過往亦曾發生駕駛因疲勞或煞車過熱而意外。此次事故未造成其他車輛受害，但軍卡車頭嚴重變形，拖吊過程耗時3小時，中午12時許道路才完全恢復通行。

軍方任務是否違規或超載？

軍方人員說明，該車當時執行例行運補並無超載情形，後續已依程序通報憲兵隊與相關部隊協處。警方強調，初步排除酒駕，將持續調閱車況與監視器確認事發原因。

新化警分局提醒，山區道路下坡與彎道連續路段風險較高，駕駛務必保持專注，避免精神不濟，並在下坡前適度減速，以免意外發生。

