軍卡失控「險翻落山坡」車頭全毀2傷送醫 28歲士官恍神肇禍

山上區台20線今（11/25）發生軍卡衝出道路護欄事故。讀者提供



台南市山上區台20線19.2公里處今（11/25）上午9時許發生事故，一輛自官田營區出發、載運床墊準備前往新化區台南聯保廠的軍用卡車，行經西向下坡彎道時疑似因駕駛恍神，突然往右失控衝出車道，猛烈撞上路樹與護欄後才停下，險些翻落山坡。

現場可見車頭嚴重變形，擋風玻璃碎裂四散，撞擊力道之大讓護欄與行道樹皆留下明顯損痕。新化分局調查指出，車內28歲陳姓駕駛士官與32歲李姓乘員因碰撞，導致臉部與四肢擦挫傷，所幸兩人均意識清楚，經救護車送往新化分院治療後無生命危險。

警方初步調查顯示，陳姓士官酒測值為0，研判應為精神不濟導致操作失誤。軍方人員表示，該車執行例行運補任務，並無超載或違規情事，實際肇因仍待進一步釐清。

事故造成該路段交通受阻，警方同步通報台南憲兵隊以及陳姓士官所屬部隊到場協處，並實施交通疏導。肇事車輛於中午12時40分由民間拖吊車拖離現場，道路隨即恢復正常通行。

新化警分局提醒，台20線山區路段彎多坡長，曾發生多起因恍神或煞車不當而釀成的交通事故，呼籲駕駛行經山路務必保持專注、避免疲勞駕駛，並在下坡與彎道適時減速，才能確保行車安全。

