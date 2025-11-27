軍卡疑線道縮減不慎追撞轎車 交通一度受阻

南部中心／綜合報導

台南永康一輛軍用大卡車，疑似因為車道縮減，行駛中不慎撞擊右前方一輛轎車，導致轎車車身鈑金凹陷，交通也一度受影響，所幸雙方都沒有受傷。





台南永康軍卡疑線道縮減不慎追撞轎車 轎車鈑金凹陷 交通一度受阻

軍用貨車撞擊轎車，導致轎車板金凹陷。（圖／翻攝畫面）









綠燈亮起後，汽機車紛紛往前行駛，只見一輛軍用大貨車，車頭往右偏移，接著就撞上右前方一部轎車，一路將它推行，推到了一旁車道之後，才停下來，巨大撞擊也引來附近民眾圍觀。轎車車身鈑金凹陷，警方獲報之後，到場指揮交通，事發地點就在台南永康，再看一次畫面，駕駛軍用大卡車的25歲蘇姓男子，與開汽車的65歲柯姓男子，再發生車禍之前，原本在不同車道，不過雙方疑似都想在通過路口後開內車道，加上軍用卡車車身比較高，疑似視線死角沒有注意到因此釀禍，所幸雙方都沒有受傷。台南警永康分局副分局長楊富仁：「影片中軍用大卡車與自小客車發生交通事故，無人受傷肇事責任尚待釐清。」

廣告 廣告





台南永康軍卡疑線道縮減不慎追撞轎車 轎車鈑金凹陷 交通一度受阻

軍卡駕駛疑恍神釀禍，導致軍卡毀損且兩人受傷。（圖／翻攝畫面）









只是25日台南才剛發生一起軍卡駕駛，疑似恍神失控，衝出道路撞擊路樹圍籬的情形，導致軍卡嚴重受損，車上兩名官兵也受傷，事隔一天軍用卡車再度出狀況，警方就呼籲駕駛行駛在道路要注意車前狀況，並保持安全距離，以免發生危險。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：台南永康軍卡疑線道縮減不慎追撞轎車 轎車鈑金凹陷 交通一度受阻

更多民視新聞報導

香港惡火已釀44死279失蹤！專家：外牆棚網疑未阻燃 「煙囪效應」助長火勢

軍車自家人撞自家人！ 國道3號上演「軍卡連環追」 驚動憲兵到場

馬太鞍溪堰塞湖「紅色警戒」 光復.鳳林.萬榮三鄉鎮緊急撤離

