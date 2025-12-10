軍卡連環撞擊！苗栗頭份變換車道釀禍 停放轎車遭撞慘凹

苗栗頭份市日前發生一起軍卡車連環擦撞事故，所幸僅造成車輛損壞，無人員傷亡。事發當時，一輛載有阿兵哥的軍卡車從斗煥坪營區完成打靶訓練返隊途中，在中正一路變換車道時，因未注意併行車輛而擦撞外側轎車，被撞轎車隨即失控衝撞路邊停放車輛，形成連環撞擊。軍方表示，軍用車輛都有投保，保險公司將在釐清肇事責任後處理相關賠償事宜。

阿兵哥打靶歸途釀車禍！軍卡「忽略併行車」害轎車失控撞路停車輛。(圖／我是頭份人提供)

這起事故發生在9日傍晚4點多，地點位於苗栗頭份市中正一路。當時有兩輛軍卡車一前一後行駛，車斗上都載有阿兵哥。根據路口監視器與後方車輛行車紀錄器拍攝畫面顯示，後方的軍卡車在變換車道時，因車身較高，未注意到旁邊有轎車併行，導致擦撞事故發生。頭份分局副分局長盧彥廷表示，張姓駕駛的中型軍用卡車沿中正一路內側車道往外側變換車道時，與莊姓駕駛的自小客車發生擦撞，導致車輛偏移並碰撞停於路旁的自小客車。

廣告 廣告

外側的鐵灰色轎車後保險桿被軍卡撞掉，右車頭因衝撞路邊停車而毀損。(圖／TVBS)

事故中，外側的鐵灰色轎車後保險桿被軍卡撞掉，右車頭則因衝撞路邊停車而毀損。路邊停放的白色轎車車身被撞凹，側裙也掉落。至於肇事的軍卡車，右前方雖有擦撞轎車左後方，但外觀並無明顯毀損。

白色轎車的駕駛座、後座車門及葉子板受損。(圖／TVBS)

對於車輛損壞程度，一位汽車技師評估，白色轎車的駕駛座、後座車門及葉子板受損，修復費用約需20萬元；而灰色轎車的左後葉子板及後車門也有受損，修復費用至少需10多萬元。

連環撞擊轎車損毀慘需30萬修復，保險公司將接手全責賠償車損。(圖／我是頭份人提供)

軍方指出，新兵入營時會接受震撼教育，而軍用車輛都有投保保險，保險公司將在釐清肇事責任後，處理相關賠償事宜。所幸此次事故雖造成車輛損壞，但所有人員均平安無恙。