軍友保代北部敬軍 預祝佳節愉快

記者黃德潔／臺北報導

為感謝國軍將士戮力戰備本務，捍衛國家安全，臺銀人壽專屬保代軍友保險公司總顧問歐復興昨日偕同副總經理師嘉宏、國軍急難慰助慈善協會理事長黃開森、副理事長陳育琳等人慰訪北部駐軍，提前祝賀官兵佳節愉快。

響應中華民國軍人之友社敬軍號召，軍友保險公司長期致力敬軍慰問活動。敬軍團一行昨日先後慰訪國軍同袍儲蓄會、憲兵訓練中心、陸軍蘭陽地區指揮部、陸軍153旅、資通電軍指揮部、空軍作戰指揮部、文化營區等單位，並代表董事長郭建忠致贈慰問金，傳送民間企業對國軍的關懷支持及祝福。

慰訪過程中，空作部指揮官鄧中將特別感謝軍友保代過去對官兵權益的維護，以優於市場任何壽險的福利與保障，提供官兵多元且周全之軍人保險服務，讓官兵在執行各項作戰訓練及災防任務時，擁有多一層保障。

歐復興強調，國軍是國家安全的屏障，官兵歷年來在執行戰演訓任務、協助災害防救工作的優異表現，國人有目共睹。尤其面對中共近年來在臺海周邊活動頻繁，全軍官兵戮力各項戰訓工作，善盡衛國的職責和使命，值得全民給予掌聲和敬意。

軍友保代敬軍團昨日慰訪空作部等北部部隊，提前祝賀官兵佳節愉快。（記者黃德潔攝）