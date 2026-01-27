軍友保代慰訪南部駐軍 提前向官兵賀節
記者孫建屏／高雄報導
為感謝國軍官兵捍衛國家安全辛勞，臺銀人壽專屬保代軍友保險公司董事長郭建忠今（27）日率總顧問歐復興、總經理黃秀芬，以及所屬國軍急難慰助慈善協會理事長黃開森、副理事長陳育琳等人，由高雄市軍人服務站站長吳俊一陪同慰訪南部駐軍，並提前向弟兄姐妹們祝賀農曆春節。
敬軍團一行先後慰訪陸軍第8軍團指揮部、空軍防空部、空軍航空技術學院及海軍艦指部、陸指部和新訓中心，受到各單位主官和重要幹部的熱誠歡迎，在溫馨的氣氛中，交換工作經驗與心得，互祝佳節愉快。
艦指部指揮官吳中將指出，軍友保險公司長期以來支持國軍，也提供多元且周全的軍人保險服務，讓官兵在執行戰訓、災防任務時，擁有多一層保障，特別是在官兵急難慰助工作上默默付出，敬軍熱忱和無私關懷的愛心表現，令人感佩。
郭建忠強調，每當有天災或重大災難發生，國軍總是在第一時間主動投入救援，守護民眾生命財性及安全，迷彩的身影是最值得信賴的力量，而當面對敵人襲擾時，更是全天候24小時堅守崗位，盡一切可能防範威脅，保家衛國，軍友保險公司身為民間企業，理應率先表達對國軍的支持，激勵部隊士氣，並期盼全民共同響應，軍民一心，凝聚全民國防的力量，捍衛自己的家園。
臺銀人壽專屬保代軍友保險公司春節敬軍團慰訪陸軍第8軍團指揮部等南部駐軍，提前向弟兄姐妹們祝賀農曆春節。（記者孫建屏攝）
軍友保險公司董事長郭建忠致贈海軍艦指部春節慰問金。（記者孫建屏攝）
陸指部指揮官樊中將回贈紀念品，感謝郭建忠董事長率團慰訪。（記者孫建屏攝）
軍友保險公司春節敬軍團由高雄市軍人服務站站長吳俊一陪同慰訪。（記者孫建屏攝）
