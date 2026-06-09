軍友保代慰訪8軍團 傳遞關懷激士氣
記者孫建屏／高雄報導
端午節前夕，臺銀人壽專屬保代軍友保險公司敬軍團昨日由董事長郭建忠偕同總顧問歐復興、總經理黃秀芬，以及國軍急難慰助慈善協會理事長陳育琳等人，前往陸軍第8軍團敬軍慰訪，提前向駐軍弟兄姊妹們致賀佳節，並表達對國軍戮力戰備、辛勤付出的敬意和謝忱。
敬軍團一行由高雄市軍人服務站長吳俊一陪同，受到8軍團指揮官劉中將及重要幹部的熱烈歡迎。劉指揮官特別向郭建忠等人敬愛國軍、關懷官兵的熱忱表達感謝，並強調，全體官兵將持續勤訓精練，強化戰備整備工作，全力守護家園。
郭建忠指出，國軍官兵長年堅守崗位，肩負守護國家安全的重責大任，令人敬佩。尤其日前第4作戰區在南部地區實施重砲暨新式武器換裝驗證射擊，採異地同時方式進行，參與部隊涵蓋步兵旅及後備指揮部部隊建制的60迫砲、81迫砲等火力，展現出符合實戰化的訓練成果，不僅讓民眾親眼見證國軍有能力保家衛國，更凝聚全民國防共識，彰顯國軍持續精進戰力的決心。
郭建忠強調，軍友保險公司與國軍急難慰助慈善協會將持續支持國軍，透過各項資源整合與公益行動，讓官兵在面臨挑戰時能獲得及時支援，協助解決生活上的困難，進而專心投入訓練與任務。
臺銀人壽專屬保代軍友保險公司敬軍團昨日前往陸軍第8軍團敬軍慰訪，提前致賀佳節。（記者孫建屏攝）
其他人也在看
嚮導聖母峰失聯6天靠2物續命 清潔隊看傻眼
國際中心／邱于芳尼泊爾登山嚮導達瓦（Dawa Sherpa）日前在攀登聖母峰後下山途中失聯，長達6天音訊全無。由於他最後現身地點位於海拔約7500米的「死亡地帶」，不僅氧氣稀薄、氣候惡劣，加上多日搜尋始終沒有結果，外界普遍認為生還希望渺茫。家人甚至已接受噩耗，不僅開始準備後事，也替他舉行臨終祈禱儀式。沒想到就在眾人幾乎放棄希望之際，奇蹟竟然發生！一支淨山清潔隊意外發現他的身影，成功讓他從鬼門關前撿回一命。他受訪透露時透露，受困時「靠2物」撐過絕境，在缺氧、低溫環境下奇蹟存活。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
金融妹子轉職伴遊「時薪20萬」輝達工程師聽到GPU秒暈船
金融妹子轉職伴遊「時薪20萬」輝達工程師聽到GPU秒暈船
市場恐慌過頭了？摩根大通：美股回檔恐短而急 長期多頭格局未變
儘管近期市場對美股估值過高及升息風險的擔憂升溫，摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 認為，美股漲勢仍有進一步上行空間，企業獲利持續成長將成為支撐股市的關鍵力量，即使未來出現回檔，預料也將
傅子純遺容「像睡著一樣」高欣欣曝遺孀近況已少量進食
46歲民視當家小生傅子純7日因急性血癌併發症猝逝，消息一出震驚全台，各界都感到相當遺憾與不捨。出道24年的他，日前才剛度假返台，卻因病情突然惡化，在人生高峰驟然離世，讓人措手不及。曾與他情同姐弟的高欣欣，第一時間趕赴醫院陪伴，強忍悲痛透露，在加護病房見到傅子純最後一面時，「就像睡著一樣，很平靜安詳」。
梅雨彈大補水！全台水庫進帳2億噸 「這裡」下最多但還在渴
這波梅雨鋒面帶來豐沛雨量，通勤族每天溼答答、不少地方有積水困擾，但對水庫來說可是好事一樁，水利署統計，自梅雨鋒面靠近的6月4日至今（9）日，全台水庫可進帳超過2億噸的水，第一名是曾文-烏山頭水庫系統，第二名是石門水庫，第三名是南化水庫，寶二水庫則是滿到要放水。
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
繼續放豪雨假？高雄明5區停班課 3縣市尚未宣布
大雨繼續下！受到滯留鋒面及西南氣流影響，明（10）日仍有地區達停班課標準，不過是否停班停課，還是要看各主管機關宣布，以下整理相關資訊給讀者參考。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
賴瑞隆封鎖《鐵拳教育》留言 媒體人搖頭：這是最不對的
韓劇《鐵拳教育》近日掀起現象級熱議，痛擊校園惡棍的場面引發共鳴，但綠委賴瑞隆竟把推薦該劇的留言封鎖，引網友傻眼。媒體人樊啓明指出，封鎖網友其實更加深了大家對霸凌跟賴瑞隆連結的印象，反而更難撕下標籤，這是最不對的應變方式。
台股開盤大下殺！網嗨問「要撿哪檔」一票人揭「版本解答」：送分題
財經中心／曾郁雅報導美股上週五（6日）全面重挫，費城半導體指數單日暴跌10.26%，創近一年多來最大跌幅，台指期夜盤更一度狂瀉3006點，創下史上最大單日跌幅紀錄，市場瀰漫恐慌情緒，不過台股今（8）日開盤後雖一度重挫超過2100點，但被外界評為並未如夜盤預期般出現全面性崩跌，就在市場劇烈震盪之際，就有網友在PTT發文詢問「如果你手上現金滿滿，會選哪一檔？」意外掀起熱烈討論。
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
近大雨等級 曾文水庫6天灌進半座日月潭水庫
西南風與滯留鋒面持續為曾文水庫集水區帶來豐沛水氣，截至晚間9點，單日累積已接近大雨等級，入流不斷，從上週四迄今，合計進水量可望達到6700萬立方米，超過半座日月潭水庫，蓄水率回升至14.94%。水利署南區水資源分署統計，曾文水庫集水區從上週四到昨天，累積降雨近253毫米，預估帶來5千萬立方米的入流量
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
訂單能見度旺到年底！「光通訊大廠」5月營收達17.25億元創高 受惠資料中心需求強勁
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導光通訊大廠光聖（6442）今（9）日公告5月營收達17.25億元，月增94.7%、年增116%，破單月歷史新高營收；今年1至5月累計營收...
劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕
38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。