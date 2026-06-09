軍友保代慰訪8軍團 傳遞關懷激士氣

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記者孫建屏／高雄報導

端午節前夕，臺銀人壽專屬保代軍友保險公司敬軍團昨日由董事長郭建忠偕同總顧問歐復興、總經理黃秀芬，以及國軍急難慰助慈善協會理事長陳育琳等人，前往陸軍第8軍團敬軍慰訪，提前向駐軍弟兄姊妹們致賀佳節，並表達對國軍戮力戰備、辛勤付出的敬意和謝忱。

敬軍團一行由高雄市軍人服務站長吳俊一陪同，受到8軍團指揮官劉中將及重要幹部的熱烈歡迎。劉指揮官特別向郭建忠等人敬愛國軍、關懷官兵的熱忱表達感謝，並強調，全體官兵將持續勤訓精練，強化戰備整備工作，全力守護家園。

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郭建忠指出，國軍官兵長年堅守崗位，肩負守護國家安全的重責大任，令人敬佩。尤其日前第4作戰區在南部地區實施重砲暨新式武器換裝驗證射擊，採異地同時方式進行，參與部隊涵蓋步兵旅及後備指揮部部隊建制的60迫砲、81迫砲等火力，展現出符合實戰化的訓練成果，不僅讓民眾親眼見證國軍有能力保家衛國，更凝聚全民國防共識，彰顯國軍持續精進戰力的決心。

郭建忠強調，軍友保險公司與國軍急難慰助慈善協會將持續支持國軍，透過各項資源整合與公益行動，讓官兵在面臨挑戰時能獲得及時支援，協助解決生活上的困難，進而專心投入訓練與任務。

臺銀人壽專屬保代軍友保險公司敬軍團昨日前往陸軍第8軍團敬軍慰訪，提前致賀佳節。（記者孫建屏攝）