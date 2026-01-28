軍友保代春節敬軍慰訪 感謝官兵捍衛國家安全

記者孫建屏／高雄報導

臺銀人壽專屬保代軍友保險公司敬軍團今（28）日前往陸軍官校、步兵訓練指揮部、步兵第117旅及海軍陸戰隊新兵訓練中心展開敬軍慰訪，讚揚各單位長期肩負培育軍事人才、強化官兵訓練、提升國軍整體戰力的重責大任，對國家安全與社會穩定貢獻良多，並藉此在春節前向將士們表達敬意和謝忱。

敬軍團一行由董事長郭建忠帶領，包含總顧問歐復興、總經理黃秀芬，以及所屬國軍急難慰助慈善協會理事長黃開森、副理事長陳育琳等人，在高雄市軍人服務站站長吳俊一陪同下展開慰訪行程，受到各單位主官和官兵代表的熱烈歡迎。

郭建忠致詞時表示，軍友保險公司作為臺銀人壽專屬保代，始終秉持「與官兵同在」的理念，透過慰問與慈善協會的急難救助，盼能在官兵辛勤服役之餘，提供最實際的支持與保障，更強調未來將持續支持與關懷國軍，陪伴官兵度過每一個重要時刻，共同守護國家安全。

陸軍官校校長譚少將除感謝郭建忠一行不辭舟車之勞，為官兵獻上祝福、鼓勵士氣，凝聚軍民一心情誼外，並指出，軍友保險公司長期以來不僅在保險服務上提供周全協助，更在急難時刻伸出援手，讓官兵及眷屬深切感受到社會的溫暖。

臺銀人壽專屬保代軍友保險公司敬軍團今日慰訪陸軍官校等南部駐軍及單位，並由董事長郭建忠代表致贈慰問金，提前祝賀農曆春節。（記者孫建屏攝）

陸軍官校校長譚少將回贈紀念品，感謝郭建忠董事長率團慰訪。（記者孫建屏攝）

軍友保險公司敬軍團由高雄市軍人服務站站長吳俊一陪同慰訪陸軍步兵第117旅。（記者孫建屏攝）

陸軍步兵第117旅旅長黃上校感謝郭建忠董事長等訪賓鼓舞官兵士氣。（記者孫建屏攝）