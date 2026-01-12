軍友保代春節敬軍 感謝衛國辛勞

記者黃德潔／臺北報導

臺銀人壽專屬保代軍友保險公司昨日偕同敬軍團，分別慰問陸軍司令部、陸軍教準部等北部機關單位，感謝各單位致力培育國軍優秀骨幹與專業人才，並對官兵捍衛社稷、執行戰備辛勞，致上最高敬意。

走訪北部機關單位 慰問官兵

為感念國軍官兵辛勤付出，臺銀人壽專屬保代軍友保險公司敬軍團本週展開春節敬軍行程，軍友保代董事長郭建忠昨日偕同總顧問歐復興、總經理黃秀芬、副總經理師嘉宏，以及所屬國軍急難慰助慈善協會理事長黃開森、副理事長陳育琳等人，分別慰問陸軍司令部、陸軍教準部、陸軍通信電子訓練中心、陸軍北測訓練中心、裝甲兵訓練指揮部、陸軍第6軍團暨所屬單位、國防大學、陸軍專科學校等北部機關單位，向全年無休、兢兢業業執行戰訓工作的將士們表達敬意和謝忱。

郭建忠強調，國軍是守護國家安全與社會穩定的基石。無論是面對天災的考驗，或是日常嚴格的戰備演訓，官兵們總是以堅韌不拔的鋼鐵意志，守護著國家與全體國人安全，充分展現保衛國家、愛護人民的愛國精神，值得全體國人的肯定。

陸軍司令部回贈獎章 表彰貢獻

陸軍司令呂坤修上將則感謝軍友保代過去對官兵權益的維護，優於市場任何壽險的福利與保障，提供官兵多元且周全之軍人保險服務，讓官兵在執行各項作戰訓練及救災任務時，擁有多一層保障；且敬軍團隊多年來不辭辛勞走進營區、走近官兵，讓官兵在戮力戰訓本務同時，能感受到社會各界支持國軍的力量與溫暖，大大提振了官兵士氣。

此外，為感謝軍友保代及國軍急難慰助慈善協會對陸軍官兵的支持與關懷，呂司令特別頒贈董事長郭建忠、理事長黃開森「陸光甲種一星獎章」，以及總經理黃秀芬「陸光甲種獎章」，表彰渠等長期參與敬軍活動及官兵急難病困慰問工作之卓越貢獻。

軍友保代敬軍團昨日慰訪陸軍第6軍團等北部駐軍，向官兵表達敬意和謝忱。（記者黃德潔攝）

呂司令（左）頒贈郭建忠「陸光甲種一星獎章」。（記者黃德潔攝）