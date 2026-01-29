軍友保代春節敬軍 肯定衛國辛勞

記者黃德潔／綜合報導

農曆春節將屆，臺銀人壽專屬保代軍友保險公司昨日分別慰問臺南及嘉義駐軍，對官兵捍衛社稷、執行戰備辛勞，致上最高敬意。

敬軍團一行由總顧問歐復興率總經理黃秀芬、處長徐志偉及所屬國軍急難慰助慈善協會理事長黃開森、副理事長陳育琳等人，在臺南軍人服務站站長劉可雲及嘉義軍人服務站代理站長李永正陪同下，前往陸軍步兵203旅、137旅、257旅、101旅慰問，並致贈敬軍慰問金，受到官兵代表熱烈歡迎，充分展現「軍愛民、民敬軍」和「軍民一家親」的精神。

響應中華民國軍人之友社敬軍號召，軍友保代長期推動官兵服務、急難救助，守護國軍官兵；每逢三節，更組成敬軍團全臺跑透透，親赴部隊傳遞民間企業對國軍的關懷支持及祝福。

為感謝官兵戮力戰訓辛勞，軍友保代敬軍團昨日在臺南軍人服務站站長劉可雲（右3）陪同下，慰訪步兵203旅。（軍友保代提供）

軍友保代長期關懷國軍，步兵257旅特地回贈感謝狀。（軍友保代提供）