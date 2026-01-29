軍友社慰訪宜蘭駐軍 傳遞各界敬意

記者謝承宏／宜蘭報導

農曆春節即將到來，為感謝國軍官兵不分晝夜、全天候守護國土，中華民國軍人之友社常務理事周天賞昨日率敬軍團前往海軍蘇澳基地，慰問海軍168艦隊等駐防單位，並代表社會各界，對官兵戮力戰訓任務，以實際行動捍衛家園，致上崇高謝忱。

感謝官兵無私奉獻 守護海疆

敬軍團一行在國防部政治作戰局副局長張少將、軍友社秘書長簡士偉及監事王清水等人陪同下，前往宜蘭地區探視駐軍，並致贈慰問金，表達社會各界對國軍官兵的感謝與肯定，受到海軍168艦隊艦隊長姚少將及官兵代表熱烈歡迎；張副局長亦代表國防部長顧立雄，頒贈單位春節慰問品，犒慰官兵全天候守護海疆、捍衛家園的辛勞與付出。

廣告 廣告

周天賞表示，國家得以安定繁榮發展，有賴國軍官兵在第一線的無私奉獻，尤其看到海軍官兵持續強化戰備整備、克盡職責守護海疆，內心深感敬佩。因此特別於佳節前夕率團前來，代表社會各界向官兵弟兄姊妹表達感謝，並強調國人將永遠是國軍最堅實的後盾。

姚艦隊長則代表全體官兵，感謝敬軍團對國軍的支持與關懷，並強調艦隊將持續戮力戰訓本務，嚴密掌握周邊海域動態，確保海疆安全，不負國人所託。

軍友社敬軍團慰訪宜蘭地區駐軍，致上崇高謝忱。（記者謝承宏攝）

姚艦隊長向敬軍團介紹艦隊任務，強調艦隊將持續戮力戰訓本務，不負國人所託。（記者謝承宏攝）