軍友社敬軍團授旗 慰問活動開跑

記者范瑜／臺北報導

中華民國軍人之友社昨日舉行「中華民國社會各界115年敬軍慰問團體授旗典禮」，由國防部副部長徐斯儉頒授國防部感謝狀及敬軍旗幟，感謝45個來自社會各界的敬軍團體積極響應敬軍活動，成為國軍最堅強的後盾，讓官兵弟兄姊妹們無後顧之憂，守護國家及人民安全。

軍民關係最溫暖詮釋

授旗典禮昨日上午於臺北花園大酒店舉行，徐副部長代表國防部長顧立雄出席頒贈感謝狀，表揚中華民國進出口商業同業公會等9個績優單位，隨後逐一頒授敬軍旗幟，象徵民國115年來自社會工商企業及地方各界敬軍慰問活動正式開跑。

徐副部長指出，軍友社今年聯合全國各工商企業社團，舉辦敬軍慰問活動達1020場次，探視本、外（離）島各駐軍部隊，並致贈勞軍款1億3000餘萬元，慰助急難病困官兵及眷屬946戶，核發慰問金逾507萬元，除提供國軍實質鼓勵外，更藉由慰問活動深入前線、走訪基層，使官兵時刻了解，每一次慰問不僅是對國軍最大的鼓勵，更是軍民關係最溫暖的詮釋。

實際行動感謝官兵貢獻

軍友社理事長黃呈琮表示，除感謝全國工商企業界的朋友們鼎力支持敬軍慰問活動外，也誠摯邀請全國各社會團體、企業組織或個人，明年繼續踴躍參與敬軍慰問活動，熱心捐款慰勞官兵辛勞與貢獻，以及慰問戰訓傷亡官兵與眷屬，以實際行動鼓舞國軍士氣，讓官兵都能感受到社會各界對國軍的支持與肯定。

中華民國軍人之友社昨日舉行「中華民國社會各界115年敬軍慰問團體授旗典禮」，由國防部副部長徐斯儉頒授國防部感謝狀及敬軍旗幟予45個來自社會各界的敬軍團體，並感謝軍友社及各社會團體，長期以來對國軍官兵的照顧與肯定。（記者范瑜攝）

軍友社舉辦「中華民國社會各界115年敬軍慰問團體授旗典禮」，象徵民國115年來自社會工商企業及地方各界敬軍慰問活動正式開跑。（記者范瑜攝）

理事長黃呈琮致詞感謝全國工商企業界的朋友們鼎力支持敬軍。（記者范瑜攝）