軍友社春節聯歡凝聚力量 做國軍堅實後盾

記者陳彥陵／臺北報導

中華民國軍人之友社昨日舉辦「115年春節聯歡餐會」，軍友社理事長黃呈琮感謝各界長期支持與同仁的辛勞付出，期勉新的一年持續凝聚社會敬軍能量，深化官兵與眷屬服務，成為國軍最堅實的後盾。

為感謝軍友社全體同仁長期投入敬軍活動的付出，軍友社昨日在臺北天成飯店辦理「115年春節聯歡餐會」，由黃呈琮主持，並邀請國防部政戰局局長史順文中將與各軍代表，以及理、監事、顧問及全體同仁出席，展現軍友社與國軍之間深厚情誼。期間，也安排國防部藝工隊帶來精采的變臉表演，現場氣氛熱絡。

廣告 廣告

黃呈琮致詞時表示，國軍肩負戰備訓練與災害防救等重要任務，官兵長年堅守崗位、無私奉獻，令人敬佩；軍友社長期結合各界力量，持續推動敬軍慰問工作，透過實際行動為官兵加油打氣，讓官兵感受到社會各界的支持與關懷。

黃呈琮也指出，臺北國軍英雄館多年來提供國軍官兵及榮民、榮眷住宿與餐飲服務，是官兵熟悉且信賴的重要據點；軍友社在國防部指導，以及理、監事與社員代表支持下，推動轉型與革新，持續提升接待與服務品質，為官兵打造更舒適、溫馨的服務環境。

軍友社秘書長簡士偉則說，在理事長、軍友保險公司及各公會的大力支持下，敬軍、勞軍工作成果豐碩，並期勉各服務站站長持恆加強急難慰助等官兵服務；在膳宿接待方面，未來臺北、臺中、高雄「國軍英雄館」啟用營運後，串聯北中南服務網絡，持續提升整體服務量能，為國軍官兵提供更周全的支持。

軍友社理事長黃呈琮頒發加菜金予國防部藝工隊。（記者陳彥陵攝）