軍友社關懷備至 官兵堅守崗位護家園

記者謝承宏／專訪

春節將近，軍人之友社榮譽理事長李棟樑帶著滿滿關懷前往偏遠單位部隊慰問，向辛勤值勤的官兵們拜早年，送上祝福與勉勵。空軍所屬單位班長賴上士表示，對軍友社長期關懷官兵、持續深入第一線單位致上謝意，強調這份溫暖，是支撐官兵堅守戰備崗位的堅強後盾。

賴上士指出，軍友社不僅於年節固定送暖，更不辭辛勞，經常前往偏遠山區慰問，親自送來禦寒衣物與生活用品。對於長期駐守高地、面對嚴峻氣候的官兵而言，這樣實質且貼心的支持，讓大家深刻感受到社會的關懷與鼓勵。

廣告 廣告

憲兵所屬單位林上兵也表示，軍友社每次到訪不只是帶來物資，更在精神上給予官兵極大的鼓舞，對長時間值勤、無法返家的官兵來說，是一種溫暖的陪伴與支持，而李棟樑總是親自傾聽基層心聲，讓官兵感受到被重視與關懷，也更能無後顧之憂，全心投入任務。

空軍所屬單位班長賴上士。（記者謝承宏攝）