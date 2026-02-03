軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋

國際中心／綜合報導

中央軍委副主席張又俠與中央軍委委員劉振立雙雙落馬。（圖／翻攝畫面）

隨著中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭立案調查，傳習近平下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中有11個拒絕執行，爆發罕見的「軟抵抗」。官方與軍方對此保持異常緘默，僅《解放軍報》以「換羽重生」一詞暗示整肅，引發「換習」聯想。此外，安徽出現大規模軍車異動，美國總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」。

據多名消息人士透露，在張又俠與劉振立被捕後，習近平為防範軍變，已下達緊急指令，要求凍結全軍調動權限，並取消所有營區外的拉練與演習活動。根據新命令，任何部隊的調動均需經過習近平本人與負責軍紀的軍委副主席張升民聯合批准方可執行。然而，這道命令在執行層面遭遇了前所未有的阻力。消息指出，分布於五大戰區的13個集團軍中，竟有11個單位的指揮層以各種理由拒絕執行或消極應對。外界將此解讀為軍方內部的「軟抵抗」，顯示高層將領對這波反腐與權力重整持極度複雜甚至抵制的態度。

與2014年習近平推動第一波軍中反腐時，有18位將領公開署名表態支持的情況截然不同，此次面對張又俠等級別的「大老虎」落馬，政治局成員與軍方高層普遍選擇緘默。距離傳聞抓捕已過一週，官方正式公告也已發布超過48小時，但《人民日報》頭版仍以春節喜慶報導粉飾太平，試圖掩蓋湧動的政治暗流。

針對官方喉舌的動向，中共中央黨校前教授蔡霞在社群平台X上分析，《解放軍報》近期頻繁使用「換羽重生」一詞，該詞並非傳統成語，疑源自習近平的內部講話。中共中央黨校前教授蔡霞於社群平台「X」蔡霞認為，這顯示官方用詞生硬且文化底蘊淺薄，一方面意在展現高壓反腐決心，另一方面似乎也在向黨員與將領傳遞某種政治訊號。有趣的是，部分網友將「換羽」解讀為「換習」（繁體「習」字上部為「羽」）的諧音或隱喻，認為這暗示著軍中權力更迭的期望，引發網路熱議。

在輿論發酵之際，實體軍事動向也引發關注。1月31日，安徽網友在高速公路上拍攝到長達數公里的運兵巴士與後勤車輛車隊，疑似隸屬於東部戰區第71集團軍。雖然官方尚未對此說明，但此異動與張又俠被捕及近期多地傳出的軍事調動傳聞時間點高度吻合，令觀察家推測這可能是北京當局進行內部整肅或戰略調整的一環。

對於中國內部的動盪，美國總統川普在接受媒體採訪時表現得老神在在。他表示並不擔憂中國的穩定性，並強調習近平作為決策者仍受到高度尊重。然而，話鋒一轉，川普警告鄰國加拿大切勿與中國簽署重大協議，並拋出一句帶有強烈恐嚇意味的言論：「如果中國接管（加拿大），他們做的第一件事就是禁止打冰球。」以此警告加拿大若向中國靠攏，將失去其最具代表性的國家運動。

