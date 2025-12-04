軍士官淪共諜！馬防部中士貪6萬洩軍機 起訴求刑12年

馬防部孫姓中士貪圖6萬元洩軍機，遭起訴求刑12年。示意圖

曾任職陸軍馬祖防衛指揮部的孫姓中士運輸士，因債臺高築，竟受不明人士利誘，洩漏包括作戰計畫在內的軍事機密資料，並收取僅約新台幣6萬元報酬。高檢署今（4）日偵查終結，依違反《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、《國家機密保護法》及《貪污治罪條例》等多項罪名將孫男提起公訴，並建請法院從重量處有期徒刑12年，以儆效尤。

檢方起訴指出，孫男於2022年11月至12月間，因個人經濟困境急需款項，竟受暱稱「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等不明人士利誘，約定以金錢或虛擬貨幣作為對價，換取其任職單位內的軍事相關機密資料。

高檢署接獲線報後，立即指揮馬祖憲兵隊及國防部軍事安全總隊共同偵辦，日前將孫男帶回偵訊並聲請羈押獲准，全案今日偵查終結依法提起公訴，孫男移審後被法院裁定續押。

檢方查出，孫男與對方商議既定，即罔顧軍人職責與國家安全，利用職務之便，持手機拍攝包括作戰計畫等國家機密及軍事計畫相關文件，並將照片、文件等資料傳送給對方，獲取合計約新台幣6萬元的報酬。

檢方在起訴書中痛批，孫男身為軍職人員，與國家具有高度信賴關係，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，對國家負有忠誠義務，卻為貪圖區區數萬元利益，就洩漏交付國家機密及軍事機密予他人，行為已嚴重危害國家安全，因此依違反國安法及國家機密保護法、貪污治罪條例等罪起訴孫男，並建請法院從重量處有期徒刑12年。



