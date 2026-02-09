軍委副主席 中共接班人觀察指標

中共奉行「黨指揮槍」、「槍桿子出政權」，黨對軍隊的掌握，關係到政權命脈。而黨領導軍隊，最關鍵的組織就是中央軍委，軍委的組成與布局也是外界觀察中共建軍方向甚至政權發展的重要窗口。

中共建政之初，軍委組成相對龐雜，一九七七年中共十一大後產生的軍委甚至高達六十三人。改革開放後大幅調整軍委結構，一九八二年起中共黨和國家共同設立中央軍事委員會，即「一套人馬，兩塊招牌」並縮減人數。

據中共黨章，中共堅持對解放軍和其他武裝力量的絕對領導。黨中央軍委會組成人員由中央委員會決定，中央軍委實行主席負責制。近年中共政治局皆保留兩個席位給兩位軍委副主席；當有明確接班人時，過往也會安排其出任軍委副主席。習近平和胡錦濤在正式接任中共總書記及中央軍委主席前，都擔任過中央軍委副主席。

廣告 廣告

中央軍委原下轄總參謀部、總政治部、總後勤部、總裝備部等四總部，軍改後，二○一六年軍委機關改為十五個職能部門，包括軍委辦公廳、參謀部、政治工作部、後勤保障部、裝備發展部、訓練管理部、國防動員部、紀委、政法委、科技委、戰略規畫辦公室、改革和編制辦公室、國際軍事合作辦公室、審計署、機關事務管理總局，辦公場所在北京「八一大樓」。

二○二二年十月廿三日廿屆一中全會決定的中央軍委七名成員，習近平任主席、兩位副主席為張又俠與何衛東，分管軍事作戰與思想政治；四名軍委委員分別是參謀長劉振立、政工部主任苗華、紀委書記張升民、防長李尚福。如今軍委成員僅剩兩名，形成極為特殊情況。

【看原文連結】

更多udn報導

蔡幸娟女兒太美爆紅被起底 無預警宣布消失親揭原因

AI檢測獲利大爆發 這公司年終＋分紅最多「領50個月」

寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡 醫示警4症狀不要再泡

國旅太貴是抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」網怒了