軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反

國際中心／綜合報導

習近平與張又俠。（圖／翻攝自央視）

中共政壇驚傳劇變，《華爾街日報》指稱軍委副主席張又俠因涉嫌洩露核武機密與貪腐遭整肅，習近平打破「紅二代」潛規則清洗軍方。然而，網路瘋傳習此舉遭全軍「沉默抵制」，被迫與張又俠談判。張拒絕退休方案，反嗆習近平下台。北京陷權鬥風暴，解放軍戰力恐遭掏空。

中共中央軍委副主席張又俠傳出遭習近平清洗，事件內幕越演越烈。網路社群平台X帳號「謝萬軍」爆料指出，習近平下令抓捕張又俠與總參謀長劉振立後，意外遭遇全軍「沉默」對抗。據傳在張被捕後的24小時內，全軍未發表任何擁護中央的表態，這在中共體制內被視為變相造反。局勢逼得習近平不得不與被關押的張又俠進行談判，習開出讓張出任全國人大委員長、政協主席或以正國級身分退休的條件換取其退出軍隊；但張又俠態度強硬，竟反過來要求習近平下台並離開中國。

與此同時，美國《華爾街日報》（WSJ）也披露了官方渠道的內部通報，指控張又俠涉嫌向美國洩露中國核武器計畫的核心技術數據，證據來自中核集團前總經理顧軍的供述。此外，通報還指控張利用裝備發展部職權收受巨額賄賂、提拔親信（如已落馬的李尚福），並搞「團團伙伙」挑戰軍委主席負責制。報導分析，習近平此舉打破了反腐不輕易觸及「紅二代」與世交盟友的潛規則，顯示其對軍隊絕對忠誠的要求已無上限，即便短期內會造成軍心動盪也在所不惜。

這場清洗行動導致中共最高軍事指揮層幾乎「徹底毀滅」。報導指出，中央軍委目前僅剩政工背景的張升民一名現役軍官履職，高層指揮鏈出現嚴重真空，將重創解放軍的中短期戰備能力。另有情報指出，五角大廈對張又俠評價頗高，認為他是少數懂軍事的職業軍人，這可能也是引發習近平猜忌與嫉妒的導火線之一。

目前北京局勢混沌不明，有消息稱，中央與中紀委已抽調50多人進駐軍紀委，預計將有超過2000名師級以上幹部面臨處置。傳聞中共已宣布全軍戒嚴、原地待命。儘管李強、蔡奇等常委試圖勸阻習近平停止鬥爭，但雙方博弈仍在持續中，這場突襲式清洗是否會演變成習近平的「爛尾」行動，各界高度關注。

