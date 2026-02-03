軍委核心幾乎滅團！北京為遮醜恐在台灣周邊發動大規模軍演

國際中心／綜合報導

專家示警，為掩飾內部混亂與虛弱，北京恐採取更激進的繞台軍演以轉移焦點。（圖／翻攝解放軍網）

中共解放軍爆發史無前例的高層清洗風暴，導致指揮體系嚴重斷裂。2022年上任的中央軍委7人核心小組，隨著副主席張又俠及參謀長劉振立遭調查，目前僅剩習近平與負責反貪的張升民未受波及。外媒統計，自二十大以來已有38名上將落馬或失蹤。專家示警，北京為掩飾內部混亂與虛弱，恐採取更激進的繞台軍演以轉移焦點。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，中共中央軍委副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立傳出遭立案調查，顯示這場整肅風暴已直搗權力核心。張又俠長期被視為習近平最信任的軍事左右手，連他都無法倖免，令各界震驚。美國中情局（CIA）中國前分析師秦江南（Jonathan Czin）指出，此舉向中共體制內傳遞了極度恐懼的訊號：「無論與習近平關係多親密，沒有人是安全的。」這種氛圍恐導致將領人人自危，不敢在關鍵時刻提出專業異議。

這場清洗留下的最大後遺症是「人才與經驗的斷層」。華府智庫「戰略與國際研究中心（CSIS）」副主任賀特（Brian Hart）分析，隨著大量具備實戰與指揮經驗的高階將領被捕，能填補空缺的候選名單已所剩無幾。這將直接拖慢共軍跨軍種協同作戰的能力，對於執行如封鎖或登陸台灣等複雜軍事行動而言，是一大變數。美國智庫「亞洲協會政策研究院」資深研究員莫里斯（Lyle Morris）則研判，為了掩飾軍隊內部的動盪，北京反而可能增加在台灣周邊的軍演頻率，企圖透過外部強硬姿態，對內鎮壓異音、對外投射「戰備無虞」的假象。

根據媒體統計，自中共二十大結束後，被官宣落馬或長期失蹤的解放軍上將人數合計高達38人。其中，近3年內官宣落馬者有18人，另有20人長期未出席重要公開活動，範圍涵蓋軍委副主席、四大軍種及五大戰區首長。目前尚未傳出被調查或失蹤的上將僅剩4人，包括現任軍委副主席張升民、國防部長董軍等。這導致解放軍出現多達23個重要職務空缺，領導層陷入巨大的真空狀態。

台灣國防安全研究院研究員沈明室分析，在大批上將落馬後，代理職務的中將因擔心隨時被替換，決策將趨於保守，僅求「不出錯」。這種心態可能影響2027年的建軍目標與人事布局。中國問題專家王友群更估計，若加上受牽連的中將與少將，遭清洗的高層人數恐遠超160人。

隨著解放軍內部「人人自危」的情緒升溫，這場清洗行動不僅重挫習近平的個人形象，更可能使中國軍方在未來數年面臨重大動盪，導致指揮鏈脆弱不堪。

