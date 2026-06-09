軍媒溫馨交會！大中華記協拜訪青年日報社 敬軍開創國防新視野

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（記者林富貴／台北報導）表達對國防新聞工作者長期堅守崗位、傳遞國防要聞的支持與敬意，大中華記者友好交流協會理事長林富貴今（9）日率副理事長陳秀媛及常務理事許清藤、總幹事石耀宇等人，前往國防部青年日報社敬軍慰問，感謝青年日報社持續協助報導國防要聞，讓社會大眾了解國軍建軍備戰成果與官兵戮力戰訓的精神。

圖／大中華記者友好交流協會理事長林富貴率副理事長陳秀媛及常務理事許清藤、總幹事石耀宇等人，前往國防部青年日報社敬軍慰問合影。（大中華記者友好交流協會提供）

在慰問行程中，林富貴理事長代表協會致贈慰問金，除肯定青年日報社長期深耕國防新聞、即時傳遞國軍各項重要訊息外，也感謝青年日報社新聞工作同仁在不同任務場域中，用鏡頭與文字記錄官兵訓練、戰備及服務社會的身影，使國防事務更貼近民眾生活，凝聚全民支持國防共識。

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圖／林富貴理事長代表協會致贈慰問金。（大中華記者友好交流協會提供）

林富貴表示，青年日報社肩負國防新聞傳播重任，不僅是社會認識國軍的重要窗口，也是連結官兵與民眾情感的重要橋梁；這次慰問除表達媒體界對報社工作同仁的敬意，也期盼透過實際行動傳遞支持與肯定，鼓勵國防新聞工作者持續發揮專業，讓更多國軍堅守崗位、守護家園的故事被看見。

圖／青年日報謝忠杰社長回贈感謝狀。（大中華記者友好交流協會提供）

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