軍學攜手培育無人機專才 弘光科大與陸軍第十軍團締盟 共創教育與國防雙贏新局

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】弘光科技大學與陸軍第十軍團於19日進行策略聯盟合作協議簽約，代表學界與軍方在無人機教育與應用領域邁向更緊密的合作。校長蘇弘毅與中將指揮官李榮華共同主持簽約儀式，雙方期盼透過培訓資源共享、技術交流與實作演練，強化無人機應用能量，開創教育與國防雙贏的新局。會後軍方一行亦參訪無人機教育訓練中心，實地了解教學設備與飛行演練。

簽約儀式在弘光科技大學人文講堂舉辦，校長蘇弘毅帶領18名主管迎接，十軍團中將指揮官李榮華則率領16名軍官與會，共同見證此歷史性重要時刻。簽約儀式由校長蘇弘毅、指揮官李榮華代表雙方，簽署合作協議書。

弘光科大與陸軍第十軍團策略聯盟合作協議簽約，代表學界與軍方在無人機教育與應用領域邁向更緊密的合作。（圖/弘光科大提供）

校長蘇弘毅致詞表示，弘光科大創校58年來兢兢業業辦學獲得各界肯定，期盼策略聯盟合作協議簽約之後，雙方有更多好的交流跟互動，特別是在無人機的訓練上，弘光是國內各大學中很早開始專注發展這塊領域的學校，109年便設立了無人機教育訓練中心，有自己的培訓場地及考照檢定場地，可以提供軍方培訓與進修資源。

指揮官李榮華指出，大家都知道從烏俄戰爭之後，無人機的應用上面所產生出和以往不同的戰術、戰法，在這個時間點是首見。因此，激盪出很多我們在無人機應用的種種想法，軍方對於無人機的使用及發展非常重視。策略聯盟合作協議簽約，這不但是雙方合作的開始，也是共創雙贏的關鍵時刻。

陸軍第十軍團軍官實地參訪弘光科大無人機考場。（圖/弘光科大提供）

簽約之後，弘光科大安排指揮官及十軍團軍官，到無人機教育訓練中心聽取簡報，了解教學設備、無人機遙測與3D建模，接著至無人機訓練場觀看無人機術科測驗演練、無人機任務規畫演練、無人直昇機飛行演練、FPV穿越機飛行演練，實地參訪後，雙方並進行綜合討論，交換無人機人才培訓及軍事應用的各種看法，交流互動非常熱烈。