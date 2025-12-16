《軍官與魔鬼》名導夫婦雙雙陳屍家中 警方已逮捕其子

洛杉磯警方證實，知名好萊塢導演羅伯．雷納（Rob Reiner）與妻子米雪兒．辛格．雷納（Michele Singer Reiner）於2025年12月14日下午，在加州洛杉磯布倫特伍德（Brentwood）豪宅內被發現陳屍家中，兩人身上有多處刀傷，警方已將此案列為兇殺案調查。洛杉磯消防局於當日下午約3時40分接獲醫療求助通報，抵達現場後發現78歲的羅伯．雷納與68歲的米雪兒．雷納已無生命跡象。



洛杉磯警察局局長吉姆．麥克唐納（Jim McDonnell）於12月15日記者會上表示，兩人死因為刀傷，兇殺組偵探整夜調查後，於當晚逮捕兩人32歲的兒子尼克．雷納（Nick Reiner），並以謀殺罪名收押。尼克最初保釋金定為400萬美元，後改為不准保釋，目前羈押於洛杉磯縣監獄。警方預計於12月16日將案件移交洛杉磯縣地區檢察官辦公室，考慮正式起訴。據執法單位消息人士透露，尼克．雷納有長期藥物成癮史，自青少年時期即開始掙扎，並曾多次進出戒癮中心。

曾執導軍官與魔鬼、當哈利遇上莎莉



據報導，尼克．雷納在父母被發現身亡時並不在現場，警方迅速在南加州大學附近逮捕他。多名消息人士指出，事件前一晚（12月13日），羅伯．雷納與尼克曾在喜劇演員柯南．歐布萊恩（Conan O'Brien）家中舉辦的聖誕派對上發生激烈爭吵，多名賓客聽聞爭執聲響。羅伯與米雪兒隨後離開派對，目前尚不清楚尼克是否隨行。

廣告 廣告

羅伯．雷納的職業生涯橫跨演員、導演與製片領域，早年以1970年代經典情境喜劇《一家子》（All in the Family）中飾演麥可．「肉頭」．史帝維克（Michael "Meathead" Stivic）一角成名，該角色為他帶來1974年與1978年兩座黃金時段艾美獎喜劇類最佳男配角獎。

1980年代轉戰導演後，他執導多部票房與評論雙贏的經典作品，包括1986年《伴我同行》（Stand by Me）、1987年《公主新娘》（The Princess Bride）、1989年《當哈利遇上莎莉》（When Harry Met Sally...）、1990年《戰慄遊戲》（Misery）、1992年《軍官與魔鬼》（A Few Good Men）、1995年《白宮夜未眠》（The American President）、2007年《一路玩到掛》（The Bucket List），以及2025年上映的《搖滾萬萬歲》（This Is Spinal Tap）續集《搖滾萬萬歲2：傳奇再續》（Spinal Tap II: The End Continues）。他生涯獲多次金球獎與美國導演工會獎提名，並共同創辦城堡石娛樂（Castle Rock Entertainment）製作公司。

積極參與左翼社會運動



羅伯．雷納同時是積極的左翼政治與社會運動人士，支持兒童福利、婚姻平權、更嚴格槍枝管制、幼兒教育與公共衛生等議題。他與米雪兒共同參與2009年至2015年的美國平等權利基金會（American Foundation for Equal Rights, AFER），協助推翻加州禁止同性婚姻的第8號提案。

他曾領導加州幼兒發展倡議，將菸草稅增加用於0至5歲兒童計畫，並於1999年至2006年擔任加州First 5委員會主席，負責每年約6億美元幼兒與家庭服務經費。

米雪兒．辛格．雷納為知名攝影師與製片人，她與丈夫共同創辦家長行動促進兒童組織（Parents’ Action for Children），製作ABC特別節目《我是你的孩子》（I Am Your Child），並與《新聞週刊》合作育兒專刊。她執導和平星家庭組織（Gold Star Families for Peace）廣告，該組織由陣亡軍人家屬組成。

2012年，她製作支持時任總統巴拉克．歐巴馬連任的獨立廣告，邀請史嘉蕾．喬韓森（Scarlett Johansson）、伊娃．隆格莉亞（Eva Longoria）與凱莉．華盛頓（Kerry Washington）等明星參與。她亦擔任丈夫多部作品製片，包括《震撼真相》（Shock and Awe）、紀錄片《上帝與國度》（God & Country）與《搖滾萬萬歲2：傳奇再續》。

多名好萊塢人士表達哀悼



羅伯與米雪兒於1989年結婚，育有三名子女：傑克（Jake）、尼克與羅蜜（Romy）。據報導，女兒羅蜜為發現父母遺體者。羅伯先前與女演員潘妮．馬歇爾（Penny Marshall）結婚（1971年至1981年），並收養其女兒崔西．雷納（Tracy Reiner）。

洛杉磯市長凱倫．巴斯（Karen Bass）表示，此事件為城市與國家重大損失。多名好萊塢人士表達哀悼，包括凱西．貝茨（Kathy Bates）、比利．克里斯托（Billy Crystal）與拉里．大衛（Larry David）等曾與羅伯合作者。警方持續調查案件細節，目前未公布更多動機資訊。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

