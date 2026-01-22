軍工合作 美在台設彈藥測試場

美國在台協會處長谷立言22日出席國防安全研究院座談會，強調美國正擴大與台灣的國防軍備合作，並透露諾格公司已在台建置「中口徑彈藥測試場」，另有2家公司也投入無人機等戰略供應鏈計畫。對此，學者及退將均看好後續在反無人機系統上的發展潛力，特別是30公釐彈藥用途廣，也適合做為反裝甲及近程防空的彈藥規格。

谷立言表示，美國的軍事支持是讓台灣恢復兩岸軍事平衡，排除武力脅迫，賦予台灣在適當時機進行對話的「信心」，努力的目標是要建立一個免受脅迫的對話條件。他指出，美方正擴大與台灣的國防軍備合作計畫，例如諾斯洛普格魯曼公司已在台灣建立一座「中口徑彈藥測試場」。該設施讓台灣國防部能依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移、專有程序和專家培訓，推進國造研發專案。

此外，美國也視台灣為推進國防科技的關鍵夥伴，合作建立無人機和其他自主系統的安全供應鏈。例如Anduril公司在台灣實施戰略供應鏈計畫，為關鍵零組件尋找多源供應商，銷往美國和國際市場。Shield AI公司也大量投資台灣供應鏈，採購並使用價值數千萬美元的台灣零組件與產品，並已正式與漢翔工業合作。

針對台美合作「中口徑彈藥測試場」，國防院學者許智翔表示，中口徑一般指30公釐口徑以上至35、40公釐，是符合北約標準的規格，除了陸用裝備使用外，近年也是歐陸或美國近短程防空武器的主要接戰工具；因此，未來我方若要加強野戰防空，這是個很好的潛在選項。

退將也補充，30公釐口徑彈藥大小適中、發展潛力大，既可做成穿甲彈類型，也可裝上近發空炸引信，作為專門反無人機廉價彈藥；且國內已有雲豹甲車及阿帕契攻擊直升機的彈藥需求市場。

他解釋，擁有此測試場，不但能提供國產彈藥的品質鑑定，對於我國發展30公釐系列彈藥上也有助益，尤其在我國持續研發野戰反無人機系統之際，而無人機已是戰場主流，彈藥更是不可或缺的必需品。