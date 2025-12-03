軍工概念族群股 迎台灣之盾商機
文 ‧ 張興華
因應戰爭型態改變，及強化國家防衛韌性與發展不對稱戰力，總統賴清德日前宣布，將自2026年至2033年的八年時間內投入1.25兆元經費，打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統，經費運用除增加對外採購外，也將投資國內工程、商購及委製項目等，國內投顧法人認為，在政府提升國防自主與強化防禦性設備前提下，軍用無人機，以及低軌衛星等產業供應鏈，將在這波政府的政策做多計畫中直接受惠。
賴總統26日召開國安高層會議，並於會後召開記者會，他表示，面對中共意圖併吞台灣的威脅，國安團隊提出全面建構民主防禦機制，與全方位建構國防相關產業二大行動方案因應，同時國防部亦完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，將自2026年起至2033年，將投入1.25兆元經費，打造「台灣之盾」，提升台灣先進防空系統外，也將導入高科技與AI強韌防衛作戰體系，以「拒止」、「韌性」及「智慧化」三大策略，於2027年達成國軍高戰備能力，且於2033年完成全面嚇阻戰力，以建立能永久捍衛台灣民主的國防力量。
發展軍工帶動產業與經濟升級
「台灣之盾」特別預算的支出，除了向外採購防空、防衛的武器設備外，也將部分投資國內相關的軍工產業，包括軍事工程、設備及採購委製項目，且將廣泛運用台灣高科技與精密製造工業的實力，如半導體、ICT、AI等相關產業，進而帶動整體產業與經濟升級。
國防部長顧立雄亦於記者會中指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」預計可為國內創造4000億元產值，並帶來9萬人以上的工作機會，於保護台灣安全的同時，亦能推動整體經濟發展，打造非紅產業供應鏈。
經濟部長龔明鑫補充表示，「台灣之盾」的國防產業範疇涵括陸海空的國防裝備，並延伸至太空與資安領域，經濟部目前聚焦五大國防軍工產業，包括軍用航太、船艦、無人機／船等無人載具，及機器人／狗，和衛星等產業。
本土相關商機至少4千億元
賴總統26日親自釋出打造「台灣之盾」目標計畫後，行政院亦火速於27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，後續將送立法院進行審議，若順利經立法院會三讀通過、再經總統核覆即可施行。
理周投研部指出，本次行政府通過的特別條例草案，其中在防禦性武器部分，如精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具及其反制系統、防空、反飛彈與反裝甲飛彈等七大類武器，皆為1.25兆元特別預算的主要採購項目，而實際於國內進行委製與採購的項目，如無人機／船、機器人／狗，以及軍用航空組件與維護等的預算支出，根據國內券商投顧法人估計，應約占特別預算的三分之一強，即至少4000億元以上的規模。
而國內的無人機已被視為台灣國防優先發展的重要產業，同時，有鑑於俄烏戰爭3年來的啟示，低軌衛星於戰時提供更快速的通訊、資料傳輸，與精確的偵測、導航等功能，更有利於戰時的精準打擊，這部分亦符合經濟部聚焦的五大軍工產業項目之一。
無人載具打造非紅供應鏈
除此，行政院先前亦通過「無人載具業發展統籌型計畫」，預計自2025年至2030年投入442億元經費，力拚至2030年將國內無人機產值提升至400億元以上，將台灣打造成為「無人機民主供應鏈亞洲中心。同時政府近期亦宣布斥資百億元，採購反無人機系統，累計這些經費支出均投向無人機相關產業，使得現階段無人機與國防軍工概念族群股，成為台股盤面上備受資金關注的標的。
無人機與無人船 列發展重點
法人表示，政府編列有史以來最高的1.25兆元特別預算打造「台灣之盾」，為因應當前不對稱作戰的需求，堪稱政府為軍工概念股推動的政策做多行情。在無人機部分，為打破中國無人機獨占的紅色供應鏈，台灣已結合260餘家無人機供應鏈業者，共同成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，目前已取得行政院跨部會5萬台與國防部專屬軍用5萬台的訂單，希望藉此扶植台灣無人機產業能更具國際競爭力。
至於無人船部分，雖然目前國內船廠尚未獲得量產訂單，但包括台船(2208)、中信造船(2644)、雷虎(8033)及龍德(6753)等均有建造能力，可望成為這波政策支持的重點發展項目。而機器狗部分，主要應用於地面戰場上的偵搜、打擊、救援等支援，後續將由工研院做技術系統統合，透過技術移轉方式與民間合作，提升國內自動化機械產業的國防自製實力。
低軌衛星也是「台灣之盾」項目
另一項值得關注的低軌衛星發展，也被列為「台灣之盾」重要發展的項目之一，從長達3年多的俄烏戰爭中，不難看出伊隆．馬斯克的「SpeceX」低軌衛星，在不對稱戰場發揮舉足輕重的角色，其功能更超越了傳統的高空衛星，能提供更快速即時的通訊、定位與監測訊息。
因此，經濟部配合「台灣之盾」積極推動衛星產業發展，並首重於發展次世代衛星晶片開發，與衛星設備相關的供應鏈，以期能共同參與全球軌道衛星的開發計畫，並提升台灣低軌衛星的競爭力。
賴總統宣示推動「台灣之盾」的目標，藉以提升國家戰力與安全，同時培植國防自主產業發展，以期達到建構捍衛民主台灣的國防力量，理周投研部分別就台股中船艦製造、無人機、低軌衛星等產業重要供應鏈個股，就其10月營收表現，及內外資買賣超等對照比較，供投資人參考。
軍工產業利多 預算執行8年
在政府釋出支持國內軍工產業利多訊息時，軍工概念相關族群26日盤中受到激勵大漲，隨後雖回歸平常，但政府政策支持國防自主方向不變，且預算亦將分8年執行，目前僅是初窺表象，後續隨著特別預算案送入立法院進行審議，整體經費規劃方向也將趨於明朗。
※理財周刊1319期更多精采文章：
發行人語 > 台灣GDP暴衝 民意無感
全球理財觀 > OCS光電路交換機的台廠機會
許江鎮博士解法說 > 擁全球最大測試產能 耕興連四年每年賺一個股本
新聞熱線 > 愛心持續傳遞！ 理周教育學苑攜手名師 再捐復康巴士
高資產一籃子黑馬股 > 多方倉臻鼎-KY獲利7.5元 空方倉巨漢賺12元
理周戰情室 > 法人加碼三率三升股 美股站上月季線 美PMI連9月低於景氣榮枯點50
封面故事 > 軍工概念族群股 迎台灣之盾商機
封面故事 > 國防特別預算1.25兆 啟動「雙用途產業鏈」
封面故事 > Gemini大戰ChatGPT Google TPU概念股火熱
封面故事 > 鴻勁IPO飆漲 一張大賺150萬
公司Call Memo > 碳基科技製造軍規級無人機機體
ETF風雲榜 > ETF成分股大調整 預告下一波主流股
飆股鑫天地 > 客戶需求強勁 AI電源推升營運向上
股博士袁中麟-要你股漲 > 成長股操作策略─指揮碉堡中的交易大師史帝夫．柯恩(Steve Cohen)投資策略自我解析-1
選股早知道 > 營邦未來將受惠於Google的TPU+OCS
價投實踐家 >《結構永遠大過敘事 記憶體族群跌錯了》 真正的風險不是新聞 而是你被新聞帶著跑
港股投資風享 > 增量資金持續流入 港股穩步推進
財經趨勢透視鏡 > 市場波動放大成常態 調整資產配置穩定現金流
房市觀察 > 2025國家卓越建設獎特別獎 最佳施工品質住宅類-將捷之森集合住宅
解碼房市 > 不要在臉書上找裝修 小心業者擺爛、舊屋變鬼屋！
理善大家來 > 手心向上到手心向下：從孤獨的「滑手機」 到立志成為溫柔的助人者
理財我最大-寶山會客室 > Dr.Selena楊倩琳博士：從逆境到財務自由的「致富原力」
