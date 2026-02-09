軍工概念股–漢翔 (2634) 與 雷虎 (8033) 龍德造船 (6753)與 中光電 (5371)

在 2026 年國防預算首度突破 GDP 3%（預計達 9,495 億台幣）的利多下，漢翔 (2634) 與 雷虎 (8033) 正透過不同路徑轉化為實質營收：

漢翔 (AIDC)：軍機維修與無人機反制系統

漢翔正處於轉型關鍵期，透過漢翔法說會披露，其策略已從單純製造轉向「後勤維修」與「無人機生態系」：

具體項目：

無人機反制系統： 漢翔研發成功並積極爭取標案，鎖定重要基礎設施防禦市場。

後勤維修大單： 高教機交機進入尾聲後，漢翔承接超過 200 億元的新訂單，包括三軍飛機、戰車引擎維修，支撐 2026 年後的成長動能。

國際合作： 擔任「第一種子」角色，協助國內無人機廠商量產，並爭取加入全球航太供應鏈。

財務表現：

在手訂單超過 500 億元。

2026 年預計無人機標案可貢獻約 135.8 億元收益。

雷虎 (Thunder Tiger)：台美雙市場無人機先鋒

雷虎轉向「軍用商規」無人機的成果將在 2026 年進入爆發期，並啟動大規模增資以應對產能需求：

具體項目：

國防部 500 億標案： 鎖定軍備局 2026-2027 年採購的 48,750 架五型無人機大單。

無人艇採購： 國防部計畫採購千艘無人艇，雷虎已展示實測成果，鎖定總額 300 億元的市場。

美國市場（Blue UAS）： 成功取得美國國防部 Blue UAS 認證，並參與總額 10 億美元的「無人機優勢計畫」。

財務與佈局：

增資計畫： 2026 年初宣布啟動 12 億元現增計畫，用於擴建嘉義廠房（7,000 坪）以滿足產能。

海外擴廠： 美國俄亥俄州廠預計 2026 年第一季投產，實現「Made in USA」以符合美軍標案需求。

投資風險建議

雖然標案規模龐大，但需留意產能達成率與毛利率。漢翔目前獲利動能因研發與轉型投入略微趨緩，而雷虎則面臨產能擴張後的成本攤提壓力。

龍德造船 (6753)與 中光電 (5371) 在 2026 年國防標案中分別佔據「海軍艦艇/無人艇」與「空中無人機」的核心地位。

根據 2026 年初的市場資訊與財報預測，這兩家公司的參與程度與財務貢獻結構有顯著差異：龍德造船的國防營收佔比極高，是純度最高的軍工股之一；而中光電則透過子公司切入，雖然標案量大，但在母公司營收中的佔比仍屬成長期。

2026 年國防標案戰略比較

比較項目

龍德造船 (6753)

中光電 (5371)

核心標案

海軍艦艇 & 無人水面載具 (USV)

軍用商規無人機 (UAV)

2026 關鍵進度

1. 沱江級艦交付高峰： 第 2 批次 5 艘艦艇於 2026 年陸續交艦，依完工比例認列營收。

2. 無人艇大單： 國防部「千艘無人艇」計畫啟動，龍德為主要受惠者，鎖定 300 億潛在市場。

1. 標案放量： 國防部採購超過 20 萬架無人機（含微型至大型），子公司「中光電智能機器人」為得標主力。

2. 非紅供應鏈出口： 2026 年啟動整機與零組件對美出口，成為國際供應鏈一環。

產能佈局

六廠投產： 2026 Q1 新廠產能開出，預計貢獻 30 億元產值，具備承接中大型艦艇能力。

產能擴充挑戰： 需應對國內外爆發性需求，目前正積極擴充產線以消化訂單。

國防營收純度

極高 (High Pure Play)

營收高度依賴國防標案，受惠程度最直接。

中等 (Diversified)

國防業務主要由子公司貢獻，母公司仍以顯示器與背光模組為主，軍工為新成長引擎。

財務表現與投資亮點 (2026 預測)

龍德造船：營收認列高峰，獲利具爆發力

營收動能： 手握訂單超過 100 億元，能見度直達 2026 年底。隨著沱江級艦進入交艦期，加上新廠產能利用率提升，營收將顯著跳升。

獲利結構： 雖然沱江級艦毛利相對固定，但新廠投入後可承接更高毛利的「維修」與「大型艦」訂單，優化產品組合。

EPS 預估： 市場預估 2025-2026 年 EPS 有望挑戰 4 元以上水準。

中光電：雙引擎驅動，軍工業務享高本益比評價

營收動能： 法人預估 2026 年合併營收將成長約 10%，達 439 億元。其中無人機業務因標案遞延至 2026 年出貨，將迎來倍數成長。

獲利結構： 無人機業務毛利高於傳統背光模組，隨著佔比提升，有助於拉高整體毛利率。

EPS 預估： 法人預估 2026 年 EPS 約為 3.2 元，目標價區間多落在 95-110 元。

綜合投資建議

積極型 (龍德造船)： 若您看好國艦國造政策延續性及無人艇新戰法，龍德造船因股本小、籌碼集中且軍工純度高，股價對政策利多的反應會最劇烈。需留意國防預算審查進度。

穩健型 (中光電)： 若您傾向佈局 AI 機器人 與 國際供應鏈，中光電是較佳選擇。其風險分散（有本業支撐），且具備切入美國國防供應鏈的技術實力（非紅商機），但需耐心等待營收佔比擴大。

結論： 在 2026 年的投資光譜中，龍德造船代表的是「海權防衛的在地且立即需求」，而中光電則代表「AI 智能作戰的國際化潛力」。