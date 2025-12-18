軍工股王發威！國防預算1.25兆大利多 漢翔法說5大關鍵一次看

財經中心／師瑞德報導

漢翔航空工業（2634）18日舉行法人說明會，由總經理曹進平親自主持，率領經營團隊針對今年營運成果及未來展望進行詳盡說明。曹進平指出，儘管今年航太產業仍受到國際供應鏈失衡、匯率劇烈波動及關稅衝擊等考驗，導致部分業務推展受阻，但公司在國防自主、民用航空復甦及能源科技服務三大核心業務上，均已完成關鍵佈局。他強調，隨著國防預算創新高、無人機不對稱作戰需求湧現，以及美國子公司建置進度超前，漢翔對明年營運抱持審慎樂觀態度。

瞄準1.25兆商機 引進「Red Guide」破解無人機導航痛點

在國防業務方面，曹進平分析，受惠於地緣政治升溫，明（2026）年國防預算編列達5,400億元，若加計新式戰機採購及海空戰力提升等特別預算，整體國防支出將突破6,000億元大關。配合賴總統強化的國防韌性政策，未來國內國防軍事需求預估將有高達1.25兆元的潛在商機。

漢翔除持續深耕F-16V構改與維修中心業務外，更將戰略重心轉向「無人載具」與「反制系統」。曹進平透露，俄烏戰爭改變了全球戰爭型態，無人機已從偵察工具轉變為攻擊與後勤補給的主角。漢翔已完成「反無人機系統」的第一階段整合，具備主動/被動雷達偵測及「軟殺」（干擾）能力，現正邁向結合「硬殺」（攔截）的第二階段開發，並計畫將此系統推廣至日本及歐美市場。

值得注意的是，漢翔本月初與美國Vento公司簽署了「Red Guide」軟體整合與授權分銷協議。曹進平解釋，戰場上無人機常因GPS遭敵方干擾而失效，Red Guide技術能透過「視覺定位」方式，在無GPS訊號環境下精準導引，解決了無人機作戰的最大痛點，未來將整合至漢翔的各型無人機產品中，大幅提升戰場生存率。

坦承「勇鷹」交機延遲 總座親訪供應鏈拆彈

針對外界高度關注的「勇鷹高教機」交機進度，曹進平在回答提問時坦言，今年確實受到國際供應鏈不穩定的嚴重影響，導致部分關鍵零組件缺料，交機進度「稍有延遲」。他透露，為了排除障礙，他本人近半年內多次親自飛往國外重要供應商訪廠催料，雖然供應鏈問題依然棘手，但公司正全力協調趕工，力求將影響降至最低，至於實際交付數量將依國防部公告為準。

此延遲也反映在財務數字上，曹進平不諱言，今年前兩季財報表現不盡理想，主因除了匯率衝擊外，正是受到高教機延遲交機所產生的罰款影響。所幸第三季匯率回穩，營收已回升至88.1億元，營運谷底已過。

機體需求旺 美國廠明年下半年認證搶單

民用航空市場正迎來強勁復甦。曹進平引用數據指出，全球航空客運量較去年成長6.6%，波音與空巴預測未來20年新機需求高達4.3萬架，其中七成以上為漢翔擅長的單走道客機。為強化競爭力，漢翔正積極推動發動機業務的垂直整合，透過擴建TCF廠及提升鍛造、鑄造技術，掌握關鍵原物料供應，預計明年下半年新產能將逐步開出，有效縮短交期與成本。

在海外擴張方面，漢翔美國子公司建廠進度順利。曹進平說明，第一條產線機具已到位，今年底將進行小批量試產，主要用於取得各項航太認證。他預計2026年下半年可完成所有必要認證，屆時將正式投入量產。他更透露，公司並非坐等認證通過才接單，目前已鎖定多個潛在合作對象積極洽談，部分既有合作夥伴的擴充合約也正在研議中。

鳳林案場動工 打造「電力島」能源韌性

配合國家2030年再生能源佔比達30%的政策目標，漢翔將航太技術延伸至能源管理，推出具備削峰填谷、全黑啟動功能的「電力島」解決方案。曹進平表示，這不僅是單純的儲能，更是企業應對電力中斷風險的保命符。漢翔位於鳳林的示範案場已於11月27日動工，預計明年第三季正式營運並貢獻營收，未來將以此為示範，爭取更多高科技業者的能源管理訂單。

供應鏈緩解但競爭加劇 爭取Shield AI在地生產

針對未來展望，曹進平總結，航太產業最壞的供應鏈斷鏈時刻似乎已經過去，缺料狀況正逐漸緩解，但隨之而來的是更激烈的市場競爭，包括來自低成本國家及更貼近美國供應鏈的對手。

在Q&A環節中，針對與美國無人機大廠Shield AI的合作傳聞，漢翔副總經理杜旭純證實雙方正在洽談中，漢翔將積極爭取「在地生產」的機會，希望將高階無人機技術與供應鏈留在台灣，但目前細節尚不便透露太多。此外，對於日本高達9兆日圓國防預算中的「SHIELD」多層次防禦系統商機，漢翔也表示將積極爭取切入相關供應鏈。

漢翔法說會登場！總座曹進平坦承「勇鷹」交機因斷鏈延遲，但他親飛國外催料拆彈。利多連發：美國廠明年下半年認證搶單、鎖定1.25兆國防商機，更引進「Red Guide」黑科技，讓無人機無視GPS干擾精準打擊，力拚明年營運爆發。（圖／記者師瑞德攝影）

