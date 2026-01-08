軍工股走強科技股回落 美股漲跌互見、台積電ADR跌0.21％

2025 年上半年，台股 ETF 的老大哥元大台灣50（0050）進行股票分割計畫，在股價變得低廉後，吸金魅力大增，受益人數衝破 200 萬人。而近期深受積極型投資人喜愛的元大台灣50正2（00631L）股價衝破 400 元，已是台股 ETF 中的「股王」，但高昂的股價讓投資人望之卻步，因此發行商元大投信也預計進行分割比例「1拆20」的計劃，目前正由股東投票決定是否實施，消息一出立刻引發社群與投資群組的熱烈討論！ 若分割案順利表決通過，最快在今年第二季，投資人就能以更親民的「甜甜價」參與大盤兩倍槓桿的行情。本周投資診聊室就來解答：股票分割是什麼？對槓桿型 ETF 有什麼好處？更便宜的股價，會如何影響未來的市值與交易策略呢？

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 14