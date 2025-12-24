軍工股／美FCC封堵無人機紅鏈 台廠9檔迎契機

財經中心／廖珪如報導

漢翔與美國Vantor簽署Raptor Guide技術授權，導入無需GPS也能絕對定位的精準導航技術，定位誤差低於7公尺，符合國防部對抗干擾、量產化無人機需求，未來將整合至漢翔自研平台，打造台灣無人機韌性導航生態系。（圖／翻攝自Vantor 網站）

美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布，將中國無人機製造龍頭大疆創新、道通智能，以及所有外國製造的無人機與相關零組件，正式列入「受管制清單」，認定其對美國國家安全構成風險，並禁止相關新型無人機產品進口或於美國市場銷售。法人指出，此舉等同於全面切斷中國無人機產品進入美國市場的管道，未來中國無人機廠商即使推出新產品，也將無法取得 FCC 認證，形同被排除於美國市場之外，美國無人機紅色供應鏈將被徹底斬斷。

廣告 廣告

在政策明確轉向之下，市場關注焦點轉向具備非中供應鏈背景的台灣相關廠商。法人點名，包括圓剛（2417）、亞航（2630）、漢翔（2634）、長榮航太（2645）、亞光（3019）、茂訊（3213）、晟田（4541）、駐龍（4572）及事欣科（4916）等，後續有望受惠於美系無人機供應鏈重組趨勢。

法人認為，隨著美國持續強化國安審查與科技供應鏈去中化政策，無人機產業正進入結構性轉變階段，具備軍工背景、航太製造能力或關鍵零組件供應經驗的廠商，將成為市場中長期關注重點。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

盤前／華星光法說後 光傳輸10強

熱門股／輝達積極導入CPO 光通訊10檔

熱門股／記憶體持續上漲 新評估14檔

