軍工、科技、海洋齊上陣 林岱樺：護國產業為高雄創千億產值

▲拋「川普級」國際城市戰略，林岱樺：高雄三箭齊發卡位全球護國產業。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨3日下午舉行「2026高雄市長提名政見會」，立法委員林岱樺登台拋出「川普級」國際城市政見，主張高雄必須以全球安全情勢與供應鏈重組的高度，提前布局下一波國防與關鍵產業，將國際趨勢轉化為城市訂單與就業動能，讓「抗中保台」具體落實在產業結構與城市治理上。

林岱樺指出，她先前提出以「科技、軍工、海洋」為核心的「三大護國產業」高雄方案，已獲國內外發展方向印證。她援引日本首相高市早苗提出的「危機管理投資」概念，以及總統賴清德點名航太、衛星通訊、無人載具等國防產業可能成為台灣下一座「護國神山」，強調在美國要求盟國提高國防支出的趨勢下，全球國防產業鏈正快速重組，高雄不能缺席。

在產業政策上，林岱樺主張結合高雄既有金屬加工、海洋產業與科技能量，導入軍工及無人載具供應鏈，協助岡山扣件等傳統產業升級，從「秤斤賣」走向「論顆賣」，提高附加價值，讓趨勢成為訂單、訂單化為工作，帶動人口移入與城市財政成長。

▲一纜二塔三黃金，林岱樺拚旗津過夜經濟升級港灣城市。

除產業主軸外，林岱樺提出「照護、港灣」兩支箭。她規劃推動「65歲以上長輩免費智慧健康手錶」，24小時監測心跳、血壓、血氧並具跌倒警示功能，數據回傳市立醫院，異常即啟動提醒與救援，強調「把照護做在平常，危險才不會變遺憾」。觀光方面，她提出「一纜二塔三黃金」港灣計畫，串聯駁二、旗津與港區動線，主打旗津「過夜經濟」，帶動旅宿、餐飲與服務業升級。

在結論中，林岱樺將選舉定義為一場「市民作主」的大改革運動，直言高雄不是任何派系的禁臠，而是全體市民的家。她宣示若進入市府，「獎勵由下而上，究責由上而下」，上任第一件事將公開表揚基層公務員與志工等「城市英雄」，打造以制度取代人治的治理文化。

面對媒體與學者提問，林岱樺也是四位參選人中唯一完整回應財劃法對地方衝擊者。她強調高雄不能只和其他縣市「搶餅乾屑」，而是要「把餅做大」，透過護國產業、半導體設備國產化、軍工無人載具與天然氣國籍船等產業，創造營業額與就業，爭取更多財源分配。

在城市安全與國際化上，她提出強化民防日常訓練、AI智慧監控與第一線維安裝備，並以產業國際化帶動城市國際化，同時推動「班班有外師」的雙語教育政策，強化公立學校競爭力。

▲歷經風暴仍站上第一線，林岱樺：我已經死過一次，餘生奉獻高雄。

林岱樺最後坦言，自己歷經司法案件與輿論風暴，在近一年高度檢視下仍選擇站上第一線承擔，形容「我已經是死過一次的人」，未來要把餘生奉獻給高雄，將挫折化為改革力量。她重申，自己沒有派系奧援，唯一效忠的對象就是兩百多萬高雄市民，盼以團結取代分裂，為高雄開創更安全、更有競爭力、也更具國際辨識度的新局。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）