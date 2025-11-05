文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：合勤控公司官網

近年來行政院通過國防支出9,495億元創下歷史新高，使得相關概念股同步受惠，其中合勤控為少數切入軍工產品的網通大廠，是唯一自主研發設計製造國防應用雷達及通訊產品的公司，在手國防標案第三季已開始出貨，也是首家成功生產可阻止無線電遙控炸彈等反恐作戰設備廠商。

先前旗下產品安全事件應變團隊於10月16日正式通過國際資安組織FIRST審核，成為全球會員，成為台灣網通產業中首家加入FIRST的PSIRT團隊，FIRST是全球最具影響力的資安事件應變與合作組織之一，合勤控加入後將能與全球資安社群共享威脅情報，並在重大事件發生時即時取得最新防護建議與協作支援。

除了軍工強勁的動能外，目前在通訊市場方面，主攻歐洲市場在原先Tier 2電信商客戶需求穩健下，也開始小量出貨Tier 1電信商客戶，市場預期在雙引擎的推動下，2026年有望持續成長，EPS重回3元大關。

合勤控第三季財報受惠於產品組合優化，單季毛利率達29.85，較上季大幅增加，創下14年來新高，EPS達1.37元，創近期新高，成功轉虧為盈，累計前三季營收達64.17億元，季增3.7%，年增0.25%。

▲圖片來源：CMoney 3704 合勤控 K線圖

操作觀察-目前守穩均線以及缺口，短線來說有機會出現突破轉強跡象，觀察是否有機會帶量再度突破來挑戰前波高點，受惠於軍工以及網通雙題材布局，突破40元大關可持續留意。

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--軍工+網通雙引擎發動 合勤控今明年營運火力全開 - 理財周刊