軍工 AI帶頭衝！為何台美ETF大漲，你卻沒賺到？關鍵藏在「這裡」
今（2025）年台美ETF榜單依舊由軍工、科技與AI題材領漲，看似證明「抓住台美，就抓住全球」。
指數化投資達人 張遠（Ffaarr）小檔案
台灣大學歷史學博士，二○○八年開始用ETF進行指數化投資至今，目前經營有「Ffaarr投資理財部落格」及同名FB粉絲專頁。
但臉書粉專「Ffaarr投資理財部落格」板主張遠（Ffaarr）卻提醒，榜單背後真正被忽略的是：今年大漲幅其實出現在歐洲、韓國、中國與拉美，且遠勝台美。若投資視野被榜單框限住，等同錯過全球輪動的節奏。這也是他主張全球分散、以紀律取代預測的核心原因。
跳出台美股視角 看見全球輪動
2025年台股市場的亮點集中在少數主題與科技類ETF。依統計，年度漲幅前10名幾乎被軍工、科技與海外市場包辦，包括元大航太防衛科技（00965）、國泰數位支付服務（00909）、國泰智能電動車（00893）、野村台灣新科技50（00935）、富邦越南（00885）等。前10名中，有6檔直接與科技、AI或新經濟題材相關，顯示資金極度集中於特定板塊。
張遠指出，這樣的結果容易讓投資人誤以為「台股與美股就是全球市場」。事實上，今年美股雖有亮點，但整體表現位居中段；歐洲、韓國、中國與拉美市場反而交出3至6成的漲幅。台股雖高於平均，但也不在第一梯隊。若投資人只看台美市場，等同忽略了全球輪動的實際格局。
這種視角侷限會造成實質影響。只投資台股風險過於集中，即便加上美股，仍無法涵蓋全球股市，容易錯過輪動機會。而過去10年的強勢不代表未來一定能延續，正如2000年至2010年間美股曾連續落後，台股也經歷過低迷時期，分散到全球市場才是降低風險的根本。對於小資族而宜，張遠認為全球分散並非遙不可及，真正門檻不在資金大小，而在於是否具備長期投資思維。
用ETF建構全球配置 依年齡調整股債比
談到具體配置方式，張遠認為使用美股ETF是最簡單的選擇。股票部分只需1檔Vanguard全世界股票ETF（VT）就能涵蓋全球市場，透過複委託可以最低10美元購買碎股。債券部分則可選擇Vanguard總體債券市場ETF（BND）或Vanguard全世界債券ETF（BNDW），前者稅務成本較低，後者分散到非美國債券，避免美債出問題時整個債券部位受創。
若偏好純公債，Vanguard中期公債（VGIT）或iShares美國公債（GOVT）都是合理選項，端看個人對波動的接受度。
若只能透過台股ETF配置，選擇就相對受限。台股部分可選元大台灣（0050），美股建議元大S&P500（00646），歐洲可選富邦歐洲（00709），日本則有富邦日本（00645），而其他市場產品較少，且費用率偏高。
債券方面，他建議用1至3年美國公債搭配20年以上長債，比例約2比1，避開費用率較高的7至10年中債。新興市場ETF因費用率過高並不推薦。整體而言，台灣產品的費用與選擇都不如美股市場。
股債比例的設定需配合人生階段與風險承受度。年輕時可以全數投入股票，甚至開槓桿，但前提是能承受50%以上跌幅且有穩定收入。接近退休時，他建議在退休當下達到股債各半，或最多7成股票、3成債券的配置，並在退休前10年開始逐步調整。這個過程不是突然轉換，而是分階段進行，避免剛好在退休前1年遇到股市崩盤而措手不及。財務條件之外，心理承受度同樣左右配置。無法承受波動者，亦適合更高的債券比例。
行情無法預測 分散與紀律才是王道
今年表現亮眼的ETF明年是否延續強勢？張遠的答案直截了當：「無法預測。如果能準確預測，就不需要分散配置。」投資人應該建立一個不論市場如何輪動都能接受的配置，而非試圖預測誰會領先。
2007年他開始投資，當時新興市場與原物料基金大漲，許多人做足功課後投入，卻發現結果不如預期。這讓他深刻體會，即使認真研究後才來預測市場走向，與亂猜的差異其實不大，市場的不可預測性才是常態。
單一產業或主題的短期強勢，不代表長期優勢。長期統計顯示，單一產業的報酬與大盤差異不大，但波動卻更高。因此僅靠短期績效或人氣榜單挑選標的，是最危險的投資方式。 同樣的邏輯也適用於債券。今年債券落後，是否該轉向其他資產？張遠認為這不影響配置邏輯。債券的用途是降低股票波動，讓組合在多空時都能維持穩定，而非因「降息時債券會漲」而買進。
談到停損停利，張遠的立場明確：完全不做。許多人認為「因為不可預測，所以要停損停利」，但這其實邏輯矛盾—賣出本質上就是在預測會跌。唯一合理的停利是基於資金需求，而非情緒反應。多數投資人賣出後又換到其他標的，錢仍在市場中，一旦市場上漲，原本的漲幅便無法參與。
降息時買債、股市高點減碼，本質都假設「能預測市場」。真正讓投資人出錯的，往往是在情緒高低時偏離原本的配置規劃。張遠採固定週期再平衡，投入新資金時買入比例偏低的資產；提領時賣出比例偏高的項目。例如股票70%、債券30%的組合，在股市大漲後比例變為72%、28%，就透過提領時多賣股票、少賣債券恢復原比例。
張遠的核心觀點始終不離「建立紀律與架構」。績效排行只呈現過去，主題熱潮也終會退場，真正能穿越市場波動的，是符合自己財務目標與風險承受度的配置方式。投資的終點不是打敗市場，而是完成自己的人生目標。當投資人找到適合自己的節奏，市場的漲跌便不再是威脅，只是旅程的一部分。
文章出處：《Money錢》2025年12月號
