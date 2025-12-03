軍情官員荷蘭秘密情報交流 竟遭全程被跟拍

▲軍情官員荷蘭情報交流全程被跟拍，國安局長蔡明彥下令全面進行調查。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 軍情局6名今年5月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，包括從班機資訊、與荷方情治人員開會，以及參訪行程、會議資料、同行成員照片資料，竟全在網路遭到公開。情治官員研判，此舉為是中國國安單位所為，意在警告與我合作的歐洲情報機關，藉此打擊我情報單位威信與形象。對此，國安局今（3）日表示，將針對傳播的資訊，追溯源頭，了解其操作手法及背後的黑手

立院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍、國家安全局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。國民黨立委馬文君質疑軍情局官員到荷蘭情報交流行程外洩一事。

蔡明彥回應表示，早上有注意到，也請軍情局做徹查了解，立刻啟動網路上查找溯源結果，最早傳播訊息的是一個一次性的帳號在傳散，會查是否有刻意操作。

馬文君指出，荷蘭被認為是中共鎖定的滲透點之一，且情報單位活動頻繁。荷蘭之前發生ASML（艾司摩爾）半導體機密外洩事件，並有系統性滲透的證據。質疑軍情局人員為何不是在安全的、中立的第三地，例如：泰國、新加坡、塞浦路斯等 進行交流，而是直接到歐盟的荷蘭本土，洩露的內容不只是軍事情報，還包括商務情報人員的名稱、科技單位接觸的人員、行政人員、面談對象都公布，質疑是對商業情報系統做反情報攻擊，詢問後續處置。

蔡明彥指出，上午有提醒軍情局長做儘速內部調查，到底是「人安」還是「資安」問題，同時針對傳播的資訊追溯源頭，了解其操作手法及背後目的。

馬文君要求做全面性徹查，蔡明彥回應，「對」，會做全面性的了解與調查。

