軍情局出訪荷蘭遭曝行蹤 國防部揪出元凶斥「失真與事實不符」

網上瘋傳我國軍情局六位高階官員於今年5月赴荷蘭與荷方軍情機關進行情資交流的細節，內容從航班資訊、會議過程、參訪行程到同行成員照片，全遭公開散布。對此，國防部軍事情報局3日嚴正澄清表示，爆料源自中共匈牙利僑社所主導的歐洲萬事達網，相關內容失真、且與事實不符。

據網傳爆料內容稱，軍情局於5月派遣小組，由兩位處長級上校率領四名成員、計六人組成先遣小隊，行動代號為「相遠方案」，出發時間更精準掌握至5月4日深夜23時30分，甚至提及當時航班慢半小時起飛，抵達荷蘭後三日內疑似行「觀光參訪」，走遍觀光景點；直至5月8日才與荷軍情局MIVD進行半日正式會議，雙方在餐廳聚餐的畫面、與每位與會成員姓名也遭清楚曝光，隔日5月9日上午11點返抵機場，更指出有官員因行李超重遭罰80歐元。

爆料內容還提及，荷蘭情治機關於今年11月也曾派遣六人小組訪台，由軍情局接待，行程與會議內容同樣遭網路公開散布，手法如出一轍，意圖藉此警告與台灣合作的歐洲情報機關，甚至企圖達成「跨境鎮壓」與「長臂管轄」的所謂全新戰略。

相關手法也被情治人士聯想到2022年9月軍情局長等人出訪的祕密行程曝光事件，該案與本次網傳爆料節奏雷同，引發外界質疑我情報機密是否遭系統性掌握。對此，軍情局重申內容失實與不符事實，呼籲各界勿遭錯假資訊牽動與誤判。

軍情局今（3）日發布新聞稿指出，相關爆料源自中共匈牙利僑社所主導的歐洲萬事達網，以代號計畫與友盟合作等情節均「失真且與事實不符」。軍情局強調，中共當前謀我日亟、敵情威脅不斷升高，軍事情報工作為建軍備戰的重要支撐，正面臨前所未有之嚴峻挑戰，但軍情局仍將秉持「犧牲奉獻、無懼威脅」精神，更縝密推展情報任務，堅守國安防線。

不過對於網路流傳資訊中所附之相關照片與影像部分真偽，軍情局並未進一步回應與說明，亦未證實照片拍攝時間與情境，引發外界揣測假訊息攻勢已擴及「心理與形象戰」層面。

