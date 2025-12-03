軍情局密訪荷蘭遭跟拍PO網！ 蔡明彥：已啟動調查溯源

台北市 / 綜合報導

中共匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」出現一份爆料，指出我國軍情局官員5月出訪荷蘭，雙方要針對中國進行聯合情蒐交流，文章還PO出雙方用餐的偷拍照，以及官員機票截圖等資訊；國安局長蔡明彥則強調，報導內容與事實不符，並已啟動網路溯源，追查訊息源頭。

餐廳內一群人大快朵頤，但照片中每個人頭上都被標示姓名，原來他們身分敏感，是我國軍情局人員，到荷蘭進行祕密行程，但遭到偷拍並公布在網路上。源頭就是這歐洲萬事達網，由中共匈牙利僑社主導，標題寫下抱團取暖，台灣跟前宗主國荷蘭的情蒐合作內幕全揭露。

內容指出軍情局今年五月啟動「祥遠方案」，要和荷蘭合作針對中國進行聯合情蒐，5月4日先遣小組出發荷蘭，8日上午跟荷蘭軍情局交換業務，會後雙方到餐廳吃飯，竟被悄悄拍下照片，9日準備返台其中一名小組成員，還因為行李超重被罰款，並且附上機票截圖。

文章中更指控荷蘭情治單位也來到台灣，要求配合滲透中國半導體頂尖人才，作為到荷蘭「旅遊」的回禮，文章講得煞有其事，但軍情局回應，內容失真與事實不符，國安局長蔡明彥說：「這一次最早傳散的是一個一次性的帳號，那有在傳散這個資訊，所以我們一方面，會請軍情局做內部的調查，二方面，也會比對傳散的網路，是不是有一些刻意的操作。」

我國安全官員也分析，網站秀出的「帳單」和「行程表」都具備數位足跡，很可能是駭客侵入竊取資訊，其他資訊由於缺乏證據只是捏造，但學者則認為任何可能都無法排除，沈明室說：「中共它也沒有辦法有這個能力，去掌握這樣的行程，很難說，我們也不排除是不是內部的人放出來的訊息，(中共)後來發覺這個行程其實是很普通，它就轉成另外一個角度，就是奚落說，你們都是商務行程，都在玩，什麼的。」

學者指出，如今軍情局人員的身分和臉部特徵曝光，相關單位也必續全盤掌握，以免造成國安疑慮。

