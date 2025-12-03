軍情局與荷蘭互動遭網曝 蔡明彥：要查是人安或資安問題
[Newtalk新聞] 對於網路今日曝光台灣6名軍情局人員前往荷蘭，與當地情治人員交流等細節，國安局長蔡明彥今（3）日表示，他上午有跟軍情局長聯絡，提醒他要儘速進行內部調查，到底是人安的問題還是資安的問題。並瞭解背後傳散情形。至於蔡明彥是否也會如陳明通在泰國秘密行程被透露，蔡明彥則說，「不會，我們都很小心。」
立法院外交及國防委員會今日上午邀請外交部部長林佳龍、國家安全局局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。
網路今日瘋傳台灣軍情局六位重要官員，一行人今年5月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，包括從班機資訊、與荷方情治人員開會，以及參訪行程、會議資料、同行成員照片資料，全在網路公開。
根據網傳內容，軍情局在今年5月派一支先遣小組，由2位上校處長率領4名成員，以代號「相遠方案」前往荷蘭，並與荷方進行情報交流。從今年5月4日深夜11時30分出發，甚至掌握當時航班慢半小時起飛，抵達荷蘭後，一行人並未實際直接與對方人員會晤，反而是連續3天疑似進行觀光行程，走遍觀光景點。直到5月8日，我方人員抵達的第四天，才與荷蘭軍情局MIVD進行半天的會議交流，雙方中午在餐廳聚餐時，兩邊人員均被清楚拍下，甚至列出每一位成員的名字，隨後5月9日上午11點前往機場，甚至其中一位官員還因行李超重，被罰80歐元。
對此，蔡明彥回應國民黨立委馬文君質詢時證實說，他一早有注意到，也請軍情局要徹查了也狀況。他們也啟動網路上查找溯源結果，這次最早傳散的是一次性的帳號，一方面會請軍情局做內部調查，也會比對傳散網路是否有做一些刻意的操作。
馬文君則質疑，這次包括一些台灣商務人員的名稱、科技單位接觸的人員、海外面談對象，顯然中共想要針對台灣的商業情報做個反情報攻擊。另外，軍情局為什麼去做商業情報也要瞭解。
蔡明彥說，他早上有跟軍情局局長提醒他，要儘速進行內部調查，到底是人安的問題還是資安的問題。並瞭解背後傳散情形。
國民黨立委賴士葆也質疑蔡明彥出國會不會也被「全都錄？」蔡明彥說，「不會，我們都很小心。」
更多Newtalk新聞報導
政院1.25兆國防特別條例 民眾黨跟進暫緩列案
在野封殺1.25兆軍費條例列案 林佳龍：給國際社會一個錯誤訊息
