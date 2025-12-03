軍情局與荷蘭情報交換全都露 蔡明彥：已請軍情局內部調查

軍情局與荷蘭情報交換全都露？國安局長蔡明彥：已請軍情局內部調查。（圖／李智為攝）

針對網路瘋傳國防部所屬的軍情局6位重要官員，一行人今年5月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，包括從班機資訊、與荷方情治人員開會，以及參訪行程、會議資料、同行成員照片資料，竟全在網路公開。國安局長蔡明彥今天（3日）表示，國安局一方面已請軍情局作內部的調查，到底是人安還是資安問題，其次比對網路傳傳網絡是不是有一些刻意的操作。

由於網路瘋傳國防部所屬的軍情局在今年5月派一支先遣小組，由2位上校處長率領4名成員，以代號「相遠方案」前往荷蘭，並與荷方進行情報交流。網路爆料內容鉅細靡遺描述，軍情局官員從今年5月4日深夜11時30分出發，甚至掌握當時航班慢半小時起飛，抵達荷蘭後，一行人並未實際直接與對方人員會晤，反而是連續3天疑似進行觀光行程，走遍觀光景點。直到5月8日，我方人員抵達的第四天，才與荷蘭軍情局MIVD進行半天的會議交流，雙方中午在餐廳聚餐時，兩邊人員均被清楚拍下，甚至列出每一位成員的名字，隨後5月9日上午11點前往機場，甚至其中一位官員還因行李超重，被罰80歐元。

廣告 廣告

網路並指出，今年11月，荷蘭兩大情治單位——MIVD、AIVD也派了六人小組來台灣，爆料內容也循同樣模式，將荷方人員來台的行程，我方接待人員，雙方會議內容，鉅細靡遺地一一公布。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部部長林佳龍、國家安全局局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。國民黨立委馬文君在委員會中詢問蔡明彥是否知道此事。

蔡明彥表示，他早上已注意此事，並向軍情局長了解狀況，此外，國安局立刻啟動網路溯遠。此案是使用一個一次性的帳號在傳網一個資訊，所以國安局會請軍局做內部的調查，二方面也會比對網路傳傳網絡是不是有一些刻意的操作。



回到原文

更多鏡報報導

中共意圖對台「長臂管轄」 國安局將出手法辦在地協力者

中共軍演頻傳 蔡明彥：共軍活動是否有挑釁國安局均全盤掌握

賴清德提1.25國防特別預算 國安局：國際肯定盼台展現防衛決心